"Рухаються колонами з десантом": у DeepState розкрили деталі контрнаступу РФ на Курщині
Станом на пʼятницю, 8 листопада, російські війська продовжують контрнаступальні дії на Курському напрямку
Про це повідомляє інформаційний OSINT-портал DeepState.
За інформацією аналітиків, росіяни проводять штурмові дії. Ворог активізувався та розпочав нову хвилю контрнаступу у четвер, 7 листопада.
"Сьогодні к**апи продовжили те, що починали вчора. Активність противника збереглася біля Погребків, Зеленого Шляху та Дар'їну. Ворог рухається колонами з десантом. Бої тривають, ситуація уточнюється", - пише DeepState.
Фото: DeepState
- За добу окупанти скидають приблизно до 40 КАБів по району, контрольованому Силами оборони України в Курській області.
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