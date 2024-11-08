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На Курщині росіяни не припиняють інтенсивних штурмів та авіаударів з глибини своєї території

Ксенія Золотова
8 листопада, 2024 п'ятниця
11:21
Війна з Росією ЗСУ

За добу окупанти скидають приблизно до 40 КАБів по району, контрольованому Силами оборони України в Курській області

Зміст

Про це заявив речник ОТУВ "Сіверськ" Вадим Мисник в ефірі телемарафону.

"Наступальні штурмові дії з боку ворога не припиняються. Інтенсивність обстрілів тут достатньо висока, і ворог, крім того, концентрує тут живу силу і техніку. Внутрішня транспортна інфраструктура дає таку можливість перекидати і поповнювати свої військові частини, які Сили оборони дуже добре вибивають. Також вони з глибини своєї території тут максимально наносять авіаудари. Ми фіксуємо", - сказав він.

Росіяни вдаються до тієї ж тактики, що й у Донецькій області та на півдні України, зокрема, руйнують свої населені пункти, б'ють по місцевому населенню та домівках, здійснюють "м’ясні" штурми.

Натомість підрозділи Сил оборони задіюють тактику активної оборони, що має маневрений характер, який дозволяє використання максимального арсеналу наявної зброї. Речник наголосив, що, враховуючи природні умови, саме рельєфні умови, українські військові завдають ворогу максимальних втрат.

Щодо нової хвилі наступу, Мисник зазначив: "Це чергова хвиля. Вони з деяких напрямків збільшують штурмові дії або зменшують. Зараз вони накопичили свої сили і знову роблять спроби. Ворог так постійно робить. Коли ми вибиваємо їхню техніку, бойові машини, вони продовжують штурмові дії малими групами піхоти, і тоді вже наші безпілотники і FPV-дрони добивають їх. Але вони не припиняють штурмові дії".

Він додав, що Сили оборони контролюють ситуацію та завдають ворогу максимального ураження.

На питання, чи існують вказівки російського військового керівництва відтіснити Сили оборони з Курської області до певної дати, Мисник відповів, що це політичне питання: "Це здебільшого політичне питання. Ми розуміємо, що тут впливають і результати виборів у США, що Росія хоче за якийсь період прийти з певними результатами. Наше завдання Сил оборони, наших підрозділів – максимально нищити ворога. Лише такими діями ми зможемо вплинути. Ми тримаємо ініціативу, тут нам дозволяє і досвід, і наявність наших сил".

  • Бійці 47-ї окремої механізованої бригади взяли в полон російського військового зі 155-ї бригади морської піхоти Тихоокеанського флоту на території Курщини. За його словами, він був свідком страти українських захисників.

 

Теги:
Новини
Україна
Росія
російська армія
ЗСУ
Військові новини
Курськ
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