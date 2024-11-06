На Курщині бійці 47-ї ОМБр взяли в полон ексвагнерівця, який є свідком відтинання голів полоненим українським військовим

Про це повідомляє пресслужба бригади.

Зазначається, що йдеться про Піткевича Юрія Олександровича.

У бригаді зазначили, що наразі не можуть стверджувати про те, чи брав він безпосередню участь у стратах.

"Цей Піткевич має доволі довгий бойовий досвід. У жовтні 2022-го, відбуваючи покарання в одній з російських колоній, погодився підписати контракт з приватною військовою компанією "Вагнер". У складі підрозділів ПВК брав спочатку участь у штурмових діях населених пунктів Соледар та Бахмут. У червні 2023 року брав участь у поході на Москву, яку тоді організував ватажок ПВК "Вагнер", - йдеться у повідомленні.

У червні цього року, як зазначають у 47-й ОМБр, він підписав новий контракт і вступив на службу до 155-ї бригади морської піхоти РФ. У серпні, коли бригаду перекинули на Курщину, брав безпосередню участь у бойових діях як помічник гранатометника.

"Наприкінці вересня в районі населеного пункту Глушкове став свідком вбивства двох українських військовополонених. За його словами, наказ про страту і подальше відтинання від тіл голів віддав командир підрозділу. Військовополонений назвав його ім’я, а також імена бійців – безпосередніх виконавців цього воєнного злочину", - додали у 47-й ОМБр.

У бригаді також розповіли, що за даними розвідки, наразі 155-та окрема бригада морської піхоти Тихоокеанського флоту РФ зазнала на Курщині дуже суттєвих втрат, через що особовий склад частини часто залишає бойові позиції та відмовляється від виконання наказів.