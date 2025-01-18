Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Суспільство "Обмежено придатні", які повторно не пройшли ВЛК за повісткою ТЦК до 4 лютого, отримають статус "в розшуку"

"Обмежено придатні", які повторно не пройшли ВЛК за повісткою ТЦК до 4 лютого, отримають статус "в розшуку"

Світлана Кравченко
18 січня, 2025 субота
15:02
Суспільство Військово-лікарська комісія, ВЛК

Визнані "обмежено придатними" до військової служби до 4 травня 2024 року громадяни України мають повторно пройти медичний огляд до 4 лютого 2025 року. У разі невиконання цієї вимоги у застосунку "Резерв+" може з'явитися статус "в розшуку"

Зміст

Про це інформує Міністерство оборони України.

Там нагадали, що особи зі статусом "обмежено придатні" повинні повторно пройти ВЛК протягом 9 місяців з дня набрання чинності закону №3621, тобто до 4 лютого 2025 року включно.

При медичному огляді військовослужбовців та військовозобов’язаних ВЛК приймає рішення за такими основними категоріями:

  • "Придатний" до військової служби або до служби в окремих частинах (логістика, охорона, медичні підрозділи тощо);
  • "Непридатний" до військової служби або з переоглядом через 6-12 місяців (під час дії воєнного стану);
    "Потребує" звільнення від виконання службових обов'язків, відпустки для лікування, чи тривалого стаціонарного лікування;
  • "Тимчасово непридатний" із зазначенням дати повторного огляду;

  • Не потребує тривалого лікування (постанова приймається у випадках відсутності потреби у продовженні тривалого лікування);

  • Інші відповідні постанови.

Читайте також: "Що означає скасування статусу "обмежено придатний": пояснення Міноборони"

У Міноборони зазначили, що організацією медичного огляду та уточненням інформації займаються територіальні центри комплектування та соціальної підтримки за місцем проживання військовозобов’язаних громадян України.

Так, громадянам зі статусом "обмежено придатний" потрібно:

  1. Отримати повістку або самостійно звернутися до ТЦК для отримання скерування на медогляд;
  2. Пройти повторний медичний огляд у встановлений термін до 4 лютого 2025 року;
  3. Оновити дані про стан здоров’я у військово-облікових документах. 

Що буде, якщо не дотриматися цих вимог

У відомстві наголосили, що невиконання норми про своєчасне проходження ВЛК є порушенням правил військового обліку або законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУпАП) за це може бути накладено штраф у розмірі від однієї тисячі до однієї тисячі п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян – або від 17 000 до 25 500 грн.

Читайте також: "Мобілізація в січні 2025 року: чи буде посилена та кого можуть призвати"

Якщо особа зі статусом "обмежено придатний" не пройде повторний огляд до 5 лютого, електронний військово-обліковий документ в "Резерв+" залишиться без змін. Проте якщо ТЦК надішле повістку на проходження ВЛК, і військовозобов’язаний не виконає умови цієї повістки, у застосунку відобразиться статус "в розшуку".

  • 16 вересня Комітет з питань нацбезпеки і оборони Верховної Ради розглянув і одноголосно підтримав для прийняття в цілому законопроєкт 11379-д, який забороняє мобілізацію обмежено придатних до 25 років.

 

Теги:
Новини
Україна
Міністерство оборони
військові
мобілізація
Війна з Росією
Військові новини
Читайте також:
Віола_фон_Крамон-Таубадель
Автор Альона Мишакова
30 грудня, 2024 понедiлок
"Люди в ЄС мають розуміти: Україна — не загроза, а перевага". Розмова Еспресо з ексдепутаткою Європарламенту Віолою фон Крамон
Автор Дар'я Тарасова
16 січня, 2025 четвер
"Видавництво Анетти Антоненко" припинило співпрацю з Василем Сторчаком після рішення письменника перейти на російську
Марина Кальюранд
Автор Маріанна Присяжнюк
17 грудня, 2024 вiвторок
Комунікація влади із суспільством дуже важлива на етапі впровадження реформ, необхідних для євроінтеграції України. Розмова Еспресо з євродепутаткою Мариною Кальюранд
Київ
+3.5°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 42.08
    Купівля 42.08
    Продаж 42.66
  • EUR
    Купівля 43.29
    Продаж 44.04
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, субота
18 січня
15:58
Трамп оголосив про запуск власної криптовалюти $TRUMP
15:56
СБУ прийшла до ексведучого Назарова та експерта Корнійчука, що працювали на каналах Медведчука
15:54
Нігерія
Нігерія приєдналася до БРІКС як країна-партнерка
15:49
Ексклюзив
трамп путін
"Поставить США в слабку позицію": професор Айзенберг про ймовірну зустріч Трампа та Путіна
15:20
Вимагала у пораненого військового $5 тис. за підтвердження групи інвалідності: у Києві затримали посадовицю лікарні
15:09
"Троє осіб не повернулися в Україну": нардепу повідомлено про підозру в організації незаконного перетину кордону
15:04
Окупанти на ТОТ погрожують студентам штрафами за неявку у "військкомати"
14:42
Поблизу Краснодара рух опору спалив дві вежі зв'язку
14:37
Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус
Пісторіус закликав збільшити витрати на оборону Німеччини щонайменше на €30 млрд
14:32
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 18 січня: скільки коштують євро, долар і злотий
14:32
"Ми залишилися бомжами": мешканці Суджі знову вийшли на мітинг у Курську, вимагаючи житлові сертифікати та компенсації
14:23
Брав участь у змові про передачу 3 млрд грн в інтересах РФ: суддю Господарського суду Києва підозрюють у держзраді
14:01
OPINION
Вдатись до "перестановки ліжок", мабуть, уже не спрацює
14:00
мавпяча віспа
В Азербайджані зафіксували перший випадок захворювання на мавпячу віспу, - Reuters
13:58
Символіка партії "Європейська Солідарність"
Банкова готується до виборів, як у диктаторській Росії: "Європейська Солідарність" заявляє про тиск
13:54
Ексклюзив
Дональд Трамп і Джо Байден
Самотужки США не зможуть забезпечити Україну всім необхідним, щоб завдати поразки Росії, - Безсмертний
13:54
стрілянина
Біля Верховного суду в Тегерані сталася стрілянина: загинули двоє суддів, нападник вчинив самогубство
13:42
Ексклюзив
Воєнні злочинці: Володимир Путін та Валерій Герасимов
Подальший розвиток подій залежить не від Трампа чи Маска, а виключно від рішень, які ухвалюватиме Путін, - полковник Грант
13:38
Огляд
Ілля Ковтун
Ковтун подав документи на хорватське громадянство, а Світоліна в 1/8 фіналу AO: головні новини українського спорту за тиждень
13:34
Оновлено
вогонь, полум'я, пожежа
ГУР уразило дронами нафтобазу в Тульській області РФ, а також ППО росіян на ТОТ України
13:28
Нардеп Новинський, патріарх РПЦ Кирило (Гундяєв), предстоятель УПЦ МП Онуфрій (Березовський)
Підпорядковувався Гундяєву, був "куратором" РПЦ в Україні: Новинського підозрюють у державній зраді
13:14
Дональд Трамп
Трамп має намір розпочати депортацію мігрантів одразу після своєї інавгурації: перші рейди розпочнуться з Чикаго
12:46
Сили спеціальних операцій уразили нафтобазу "Роснєфті" у Калузькій області РФ
12:43
Президент Південної Кореї Юн Сок Йоль
Президент Південної Кореї з’явився в суді, щоб виступити проти рішення про його арешт
12:41
Оновлено
Росіяни вдарили балістикою по Києву та Запоріжжю: 3 людини загинули, 10 поранених
12:19
Еліна Світоліна, Вімблдон
Тенісистка Світоліна у вольовому стилі перемогла четверту ракетку світу та вийшла в 1/8 фіналу Australian Open
12:02
OPINION
Росія — Іран: "Путін всєх пєрєіграл?"
11:27
Грузія, біля будівлі парламенту
У Грузії анонсували понад 10 проєвропейських акцій протесту на 18 січня
11:24
У 19 регіонах України викрили десятки схем незаконного переправлення чоловіків за кордон
11:07
Ексклюзив
російські окупанти, армія РФ, окупант, агресор
Росіяни не полишають спроб обійти Покровськ: ЗСУ відбивають близько 70 штурмів щодня, - начальник пресслужби бригади "Червона Калина" Коваль
10:43
У Києві затримали посадовця державного банку, який "донатив" на армію РФ
10:21
Джо Байден
Байден планує написати книгу про своє президентство та вихід із перегонів 2024 року, - Axios
10:07
OPINION
Зеленського, виявляється, охороняє бригадний генерал
10:00
Оновлено
Армія РФ атакувала Кривий Ріг балістикою: 5 людей загинули, серед 14 поранених є діти. Рятувальні роботи завершили
09:59
Олександр Лукашенко
Лукашенко підписав указ про помилування 23 політв’язнів
09:27
Кемерон Діаз заявила, що готова повернутися до ролі Тіни Карлайл у продовженні "Маски"
09:06
ППО, ЗСУ
Сили ППО збили 2 балістичні ракети і 24 БПЛА ворога
08:58
OPINION
Ризик для режиму Путіна - Росія залишиться без резервів і коштів на війну
08:33
Оновлено
РФ атакувала Україну дронами та балістикою: у Києві та Запоріжжі повідомляють про вибухи, є загиблі та поранені
08:21
Оновлено
Минулої доби на фронті відбулося 174 боєзіткнення: на Покровському напрямку українські захисники зупинили 79 штурмів
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV