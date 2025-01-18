"Обмежено придатні", які повторно не пройшли ВЛК за повісткою ТЦК до 4 лютого, отримають статус "в розшуку"
Визнані "обмежено придатними" до військової служби до 4 травня 2024 року громадяни України мають повторно пройти медичний огляд до 4 лютого 2025 року. У разі невиконання цієї вимоги у застосунку "Резерв+" може з'явитися статус "в розшуку"
Про це інформує Міністерство оборони України.
Там нагадали, що особи зі статусом "обмежено придатні" повинні повторно пройти ВЛК протягом 9 місяців з дня набрання чинності закону №3621, тобто до 4 лютого 2025 року включно.
При медичному огляді військовослужбовців та військовозобов’язаних ВЛК приймає рішення за такими основними категоріями:
- "Придатний" до військової служби або до служби в окремих частинах (логістика, охорона, медичні підрозділи тощо);
- "Непридатний" до військової служби або з переоглядом через 6-12 місяців (під час дії воєнного стану);
"Потребує" звільнення від виконання службових обов'язків, відпустки для лікування, чи тривалого стаціонарного лікування;
- "Тимчасово непридатний" із зазначенням дати повторного огляду;
Не потребує тривалого лікування (постанова приймається у випадках відсутності потреби у продовженні тривалого лікування);
Інші відповідні постанови.
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У Міноборони зазначили, що організацією медичного огляду та уточненням інформації займаються територіальні центри комплектування та соціальної підтримки за місцем проживання військовозобов’язаних громадян України.
Так, громадянам зі статусом "обмежено придатний" потрібно:
- Отримати повістку або самостійно звернутися до ТЦК для отримання скерування на медогляд;
- Пройти повторний медичний огляд у встановлений термін до 4 лютого 2025 року;
- Оновити дані про стан здоров’я у військово-облікових документах.
Що буде, якщо не дотриматися цих вимог
У відомстві наголосили, що невиконання норми про своєчасне проходження ВЛК є порушенням правил військового обліку або законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУпАП) за це може бути накладено штраф у розмірі від однієї тисячі до однієї тисячі п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян – або від 17 000 до 25 500 грн.
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Якщо особа зі статусом "обмежено придатний" не пройде повторний огляд до 5 лютого, електронний військово-обліковий документ в "Резерв+" залишиться без змін. Проте якщо ТЦК надішле повістку на проходження ВЛК, і військовозобов’язаний не виконає умови цієї повістки, у застосунку відобразиться статус "в розшуку".
- 16 вересня Комітет з питань нацбезпеки і оборони Верховної Ради розглянув і одноголосно підтримав для прийняття в цілому законопроєкт 11379-д, який забороняє мобілізацію обмежено придатних до 25 років.
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