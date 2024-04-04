Що означає скасування статусу "обмежено придатний": пояснення Міноборони
Президент України Володимир Зеленський 2 квітня підписав закон, який скасовує для військовозобов'язаних статус "обмежено придатний". У Міноборони пояснили, що це означає
Про це повідомила пресслужба Міноборони.
Стверджується, що скасування статусу "обмежено придатний" не означає автоматичного переходу до статусу "придатний/непридатний".
Закон набуде чинності через місяць із моменту публікації – 4 травня 2024 року.
Громадяни, яких визнали "обмежено придатними", протягом дев'яти місяців повинні повторно пройти військово-лікарську комісію — до 4 лютого 2025 року.
Після того, як закон набуде чинності, уряд протягом трьох місяців має ухвалити нормативно-правові акти, які визначають список захворювань для визначення придатності або непридатності до військової служби.
Після повторної ВЛК непридатних буде звільнено зі служби та знято з військового обліку. Придатні продовжуватимуть проходити службу або будуть визнані готовими до служби.
- 2 квітня Зеленський підписав закон, який скасовує для військовозобов'язаних статус "обмежено придатний".
- Того ж дня президент підписав закон, який зменшує призовний вік у державі з 27 років до 25.
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