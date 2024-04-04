Що означає скасування статусу "обмежено придатний": пояснення Міноборони

Про це повідомила пресслужба Міноборони.

Стверджується, що скасування статусу "обмежено придатний" не означає автоматичного переходу до статусу "придатний/непридатний".

Закон набуде чинності через місяць із моменту публікації – 4 травня 2024 року.

Громадяни, яких визнали "обмежено придатними", протягом дев'яти місяців повинні повторно пройти військово-лікарську комісію — до 4 лютого 2025 року.

Після того, як закон набуде чинності, уряд протягом трьох місяців має ухвалити нормативно-правові акти, які визначають список захворювань для визначення придатності або непридатності до військової служби.

Після повторної ВЛК непридатних буде звільнено зі служби та знято з військового обліку. Придатні продовжуватимуть проходити службу або будуть визнані готовими до служби.