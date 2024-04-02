Зеленський підписав закон, який скасовує для військовозобов'язаних статус "обмежено придатний"

Про це йдеться в картці закону на сайті Верховної Ради.

Законопроєкт №10313 "Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення прав військовослужбовців та поліцейських на соціальний захист" парламент прийняв 21 березня цього року, а сьогодні документ повернули до ВР з підписом президента.