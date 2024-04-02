Зеленський підписав закон, який скасовує для військовозобов'язаних статус "обмежено придатний"
Президент України Володимир Зеленський підписав закон, відповідно до якого чоловіки, які були визнані обмежено придатними до військової служби, зобов’язані пройти повторний медичний огляд протягом дев’яти місяців
Про це йдеться в картці закону на сайті Верховної Ради.
Законопроєкт №10313 "Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення прав військовослужбовців та поліцейських на соціальний захист" парламент прийняв 21 березня цього року, а сьогодні документ повернули до ВР з підписом президента.
- 2 квітня стало відомо, що Зеленський підписав закон, який зменшує призовний вік у державі з 27 років до 25.
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