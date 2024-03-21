Рада ухвалила законопроєкт щодо посилення соціального захисту військових

Про це повідомили нардепи Ірина Фріз та Ярослав Железняк.

У другому читанні законопроєкт підтримали 296 народних обранців.

Метою законопроєкту в пояснювальній записці названо вдосконалення механізмів

забезпечення деяких прав військовослужбовців, зокрема, на інформацію,

медичне забезпечення, відпустки, а також прав поліцейських на одноразову

грошову допомогу у разі загибелі (смерті), визначення втрати працездатності.

До другого читання з документа прибрали норми, якими влада пропонувала надмірно обмежити права військовослужбовців на свободу слова та публікацію інформації в мережі.

Законопроєктом встановлено можливість перебування військовослужбовців на лікуванні до 12 місяців, в тому числі й закордоном без необхідності через 4 місяці особисто проходити ВЛК.

На рівні закону встановлено, що в разі загибелі військовослужбовця родина має право отримати грошову виплату у розмірі 15 млн грн.

"Також відхилено норми щодо додаткового надмірного регулювання ввезення гуманітарної допомоги. Воно має здійснюватися відповідним законодавством, а протягувати обмеження під красивою вивіскою "соціального забезпечення військових" є хибним та неприпустимим", - написала Фріз.

Також у законопроєкті прописано, що священники так званої УПЦ МП не можуть бути військовими капеланами.