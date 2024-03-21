Рада ухвалила законопроєкт щодо посилення соціального захисту військових
Верховна Рада України на засіданні 21 березня ухвалила законопроєкт щодо забезпечення прав військовослужбовців і поліцейських на соціальний захист
Про це повідомили нардепи Ірина Фріз та Ярослав Железняк.
У другому читанні законопроєкт підтримали 296 народних обранців.
Метою законопроєкту в пояснювальній записці названо вдосконалення механізмів
забезпечення деяких прав військовослужбовців, зокрема, на інформацію,
медичне забезпечення, відпустки, а також прав поліцейських на одноразову
грошову допомогу у разі загибелі (смерті), визначення втрати працездатності.
До другого читання з документа прибрали норми, якими влада пропонувала надмірно обмежити права військовослужбовців на свободу слова та публікацію інформації в мережі.
Законопроєктом встановлено можливість перебування військовослужбовців на лікуванні до 12 місяців, в тому числі й закордоном без необхідності через 4 місяці особисто проходити ВЛК.
На рівні закону встановлено, що в разі загибелі військовослужбовця родина має право отримати грошову виплату у розмірі 15 млн грн.
"Також відхилено норми щодо додаткового надмірного регулювання ввезення гуманітарної допомоги. Воно має здійснюватися відповідним законодавством, а протягувати обмеження під красивою вивіскою "соціального забезпечення військових" є хибним та неприпустимим", - написала Фріз.
Також у законопроєкті прописано, що священники так званої УПЦ МП не можуть бути військовими капеланами.
- 7 лютого ВР підтримала в першому читанні урядовий законопроєкт №10449 про посилення мобілізації.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 38.77 Купівля 38.77Продаж 39.26
- EUR Купівля 42.23Продаж 42.98
- Актуальне
- Важливе