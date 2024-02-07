Рада підтримала у першому читанні урядовий законопроєкт про мобілізацію

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.

За це віддали голоси 243 нардепи. При цьому сам Железняк за документ не голосував.

Найбільше голосів дала фракція "Слуги Народу" – 178. "ЄС" і "Батьківщина" голосів не дали.

Платформа за життя та мир - 17;

За майбутнє - 7;

Голос - 3;

Довіра - 18;

Відновлення України - 12;

Позафракційні - 8.

"Законопроєкт прийнято без пропозицій комітету. Далі внесення правок 14 днів до 21 лютого і потім друге читання. Тобто найбільш імовірно, законопроєкт буде прийнято у цілому в останній тиждень лютого, підписано – на початку березня, набуде чинності через місяць, тобто у квітні", - написав політик.

Раніше секретар комітету ВР з питань нацбезпеки Роман Костенко повідомив РБК-Україна, що комітет рекомендував Раді ухвалити законопроєкт у першому читанні. Документ підтримали 12 членів комітету, п'ять нардепів утрималися.

Що відомо про мобілізацію в Україні

19 грудня Зеленський на пресконференції за підсумками 2023 року заявив, що Генштаб звернувся з питанням мобілізації додаткових 450-500 тис. українців.

25 грудня 2023 року Кабмін вніс до Ради законопроєкт про вдосконалення процедури мобілізації.

8 січня на засіданні Комітет Верховної Ради з питань антикорупційної політики визнав урядовий законопроєкт про мобілізацію таким, що містить корупційні ризики.

11 січня законопроєкт про мобілізацію повернули уряду на доопрацювання без розгляду в парламенті.

Омбудсмен Дмитро Лубінець стверджує, що деякі положення законопроєкту про мобілізацію порушують Конституцію, міжнародні зобов'язання України та права людей.

Наприкінці січня уряд вніс до Ради оновлений законопроєкт про мобілізацію. Однак комітет ВР із питань антикорупційної політики на засіданні 5 лютого знову визнав документ таким, що містить корупційні ризики.

Верховна Рада Україні на засіданні 6 лютого підтримала продовження воєнного стану та загальної мобілізації ще на 90 днів – до 13 травня 2024 року