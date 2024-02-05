Комітет ВР визнав оновлений законопроєкт про мобілізацію таким, що містить корупційні ризики
Комітет ВР із питань антикорупційної політики на засіданні 5 лютого визнав оновлений законопроєкт про мобілізацію таким, що містить корупційні ризики
Про це повідомила нардепка Вікторія Сюмар.
"На комітеті обговорювали новий законопроєкт про мобілізацію. Фактично і МО (Міноборони, - ред.), і ГШ (Генштаб, - ред.) визнали, що норма про демобілізацію через 36 місяців є декларативною. Бо по суті військовослужбовець через 36 місяців отримує право лише написати рапорт про звільнення. Але рішення, кого і коли демобілізовувати, буде вирішувати Ставка Верховного Головнокомандувача", - написала вона.
За її словами, норма, відповідно до якої армія стає "квитком в один кінець", демотивує людей вступати до лав ЗСУ.
"Комітет визнав законопроєкт таким, що містить корупційні ризики знову", - додала Сюмар.
Це проявляється зокрема в тому, що:
- Кабмін визначатиме, хто з правоохоронних та антикорупційних органів матиме бронь, а хто має бути мобілізованим;
- Кабмін може ще більше обмежити виїзд за кордон для інших категорій без жодної чіткості.
- Законопроєкт не вносить ясності щодо того, які документи треба надати тим, хто доглядає за особами з інвалідністю, аби довести факт догляду;
- Можуть бути ризики при накладанні стягнення за невідкриття електронного кабінету призовника.
"Поки що ТЦК передаватиме дані тих, хто кабінет не зробив, до поліції – й поліція виписуватиме протоколи про порушення", - написала нардепка.
"Усе виписано знову не чітко і сумнівно щодо відповідності до Конституції… Ми запропонували, як його (законопроєкт, - ред.) доопрацювати", - резюмувала Сюмар.
Що відомо про мобілізацію в Україні
19 грудня Зеленський на пресконференції за підсумками 2023 року заявив, що Генштаб звернувся з питанням мобілізації додаткових 450-500 тис. українців.
25 грудня 2023 року Кабмін вніс до Ради законопроєкт про вдосконалення процедури мобілізації.
8 січня на засіданні Комітет Верховної Ради з питань антикорупційної політики визнав урядовий законопроєкт про мобілізацію таким, що містить корупційні ризики.
11 січня законопроєкт про мобілізацію повернули уряду на доопрацювання без розгляду в парламенті.
Омбудсмен Дмитро Лубінець стверджує, що деякі положення законопроєкту про мобілізацію порушують Конституцію, міжнародні зобов'язання України та права людей.
Наприкінці січня уряд вніс до Ради оновлений законопроєкт про мобілізацію.
5 лютого президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкти про продовження дії загальної мобілізації та воєнного стану ще на 90 діб.
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