На Житомирщині оголосили підозру працівнику моргу, який зрізав золоту каблучку з руки загиблого військового

Про це інформує Нацполіція.

За даними слідства, днями під час церемонії поховання чоловіка-військового дружина помітила зникнення обручки з його руки. Жінка була впевнена, що перед поміщенням тіла до моргу золота прикраса була на місці, тому звернулася до поліції.

Правоохоронці встановили, що до зникнення каблучки причетний працівник моргу, який готував тіло полеглого до поховання. Він зрізав з пальця захисника золоту прикрасу за допомогою плоскогубців.

Співробітники відділення поліції у місті Малин Коростенського райуправління згодом виявили викрадену прикрасу в одному з місцевих ломбардів.

Наразі слідчі оголосили фігуранту про підозру за статтею про наругу над могилою, іншим місцем поховання або над тілом померлого. Чоловіку загрожує обмеження волі строком до п’яти років або до семи років позбавлення волі.

Примітка: згідно зі статтею 62 Конституції України особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.