Словенія закупила для ДСНС три піротехнічні машини
У межах ініціативи United24 ДСНС 18 січня отримала три піротехнічні машини легкого типу "Козак ПМ-Л", закуплені за гроші Словенії
Про це повідомило Міністерство економіки України.
Тендер на закупівлю піротехнічних машин легкого типу провели у вересні 2024 року. Ціна закупівлі трьох таких машин склала близько 38 млн грн, що на 3,6 млн грн дешевше за стартову вартість.
Машини подібного класу ДСНС використовує у своїй роботі вже не перший рік. За словами голови ДСНС Андрія Даника, в неділю, 19 січня, техніку відправлять у зону виконання оперативних завдань.
У відомстві зазначили, що це вже друга передача техніки, закупленої за кошти, надані Словенією. Так, у жовтні минулого року ДСНС отримала два тягачі для перевезення машин розмінування. Угоду про виділення €1,5 млн для гуманітарної допомоги у сфері розмінування уряди України та Словенії підписали у грудні 2023 року.
"Ми сфокусовані на експертизі та інноваціях у сфері розмінування, якими ми охоче ділимося із вами. Ми раді, що в нас є нагода і фінансові ресурси для того, щоб впродовж останніх двох років надавати підтримку Україні. І ми будемо продовжувати робити це далі", – сказала міністерка закордонних та європейських справ Словенії Таня Файон.
- У 2025 році Організація Об'єднаних Націй планує залучити понад $3,32 млрд у межах двох гуманітарних планів для підтримки українців.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 42.08 Купівля 42.08Продаж 42.66
- EUR Купівля 43.29Продаж 44.04
- Актуальне
- Важливе