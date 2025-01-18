Словенія закупила для ДСНС три піротехнічні машини

Про це повідомило Міністерство економіки України.

Тендер на закупівлю піротехнічних машин легкого типу провели у вересні 2024 року. Ціна закупівлі трьох таких машин склала близько 38 млн грн, що на 3,6 млн грн дешевше за стартову вартість.

Машини подібного класу ДСНС використовує у своїй роботі вже не перший рік. За словами голови ДСНС Андрія Даника, в неділю, 19 січня, техніку відправлять у зону виконання оперативних завдань.

У відомстві зазначили, що це вже друга передача техніки, закупленої за кошти, надані Словенією. Так, у жовтні минулого року ДСНС отримала два тягачі для перевезення машин розмінування. Угоду про виділення €1,5 млн для гуманітарної допомоги у сфері розмінування уряди України та Словенії підписали у грудні 2023 року.

"Ми сфокусовані на експертизі та інноваціях у сфері розмінування, якими ми охоче ділимося із вами. Ми раді, що в нас є нагода і фінансові ресурси для того, щоб впродовж останніх двох років надавати підтримку Україні. І ми будемо продовжувати робити це далі", – сказала міністерка закордонних та європейських справ Словенії Таня Файон.