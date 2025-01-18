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Словенія закупила для ДСНС три піротехнічні машини

Юлія Лаврук
18 січня, 2025 субота
16:27
Суспільство

У межах ініціативи United24 ДСНС 18 січня отримала три піротехнічні машини легкого типу "Козак ПМ-Л", закуплені за гроші Словенії

Зміст

Про це повідомило Міністерство економіки України.

Тендер на закупівлю піротехнічних машин легкого типу провели у вересні 2024 року. Ціна закупівлі трьох таких машин склала близько 38 млн грн, що на 3,6 млн грн дешевше за стартову вартість. 

Машини подібного класу ДСНС використовує у своїй роботі вже не перший рік. За словами голови ДСНС Андрія Даника, в неділю, 19 січня, техніку відправлять у зону виконання оперативних завдань.

У відомстві зазначили, що це вже друга передача техніки, закупленої за кошти, надані Словенією. Так, у жовтні минулого року ДСНС отримала два тягачі для перевезення машин розмінування. Угоду про виділення €1,5 млн для гуманітарної допомоги у сфері розмінування уряди України та Словенії підписали у грудні 2023 року. 

"Ми сфокусовані на експертизі та інноваціях у сфері розмінування, якими ми охоче ділимося із вами. Ми раді, що в нас є нагода і фінансові ресурси для того, щоб впродовж останніх двох років надавати підтримку Україні. І ми будемо продовжувати робити це далі", – сказала міністерка закордонних та європейських справ Словенії Таня Файон.

  • У 2025 році Організація Об'єднаних Націй планує залучити понад $3,32 млрд у межах двох гуманітарних планів для підтримки українців.
Теги:
Новини
Світ
Словенія
ДСНС
допомога Україні
підтримка України
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