Окупанти вдарили з артилерії по Бериславу й Станіславу на Херсонщині: загинули троє цивільних

Про це інформує Херсонська ОВА.

Зазначається. що уранці ворог завдав артилерійського удару по селу Станіслав. Унаслідок обстрілу смертельні поранення дістав 71-річний чоловік, який на момент удару перебував на вулиці.

Пізніше росіяни знову атакували регіон з міномета - вдень вдарили по населеному пункту Берислав.

Внаслідок обстрілу поранення, несумісні з життям, дістали 68-річна жінка та 53-річний чоловік.