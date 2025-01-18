Окупанти вдарили з артилерії по Бериславу й Станіславу на Херсонщині: загинули троє цивільних
Упродовж дня суботи, 18 січня, російські війська вчергове атакували Херсонську область. Унаслідок атаки на два населені пункти загинули троє місцевих жителів
Про це інформує Херсонська ОВА.
Зазначається. що уранці ворог завдав артилерійського удару по селу Станіслав. Унаслідок обстрілу смертельні поранення дістав 71-річний чоловік, який на момент удару перебував на вулиці.
Пізніше росіяни знову атакували регіон з міномета - вдень вдарили по населеному пункту Берислав.
Внаслідок обстрілу поранення, несумісні з життям, дістали 68-річна жінка та 53-річний чоловік.
- Уранці попереднього дня російська армія атакувала безпілотниками Антонівку на Херсонщині, внаслідок чого загинув чоловік, який перебував на зупинці громадського транспорту.
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