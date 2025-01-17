Росіяни атакували дронами Антонівку на Херсонщині: вбили чоловіка на зупинці громадського транспорту
Уранці п’ятниці, 17 січня, російська окупаційна армія атакувала безпілотниками Антонівку, що в Херсонській області, внаслідок чого загинув чоловік, який перебував на зупинці громадського транспорту
Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
"З самого ранку російські війська атакують Антонівку з БПЛА. Внаслідок одного з дронових ударів загинув чоловік, який перебував на зупинці громадського транспорту", - зазначив Прокудін.
- У ніч проти 16 січня російська армія завдала удару по Антонівці Херсонської області. Через це загинув чоловік, є постраждалий.
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