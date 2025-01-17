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Росіяни атакували дронами Антонівку на Херсонщині: вбили чоловіка на зупинці громадського транспорту

Катерина Ганжа
17 січня, 2025 п'ятниця
09:20
Війна з Росією Херсонська область

Уранці п’ятниці, 17 січня, російська окупаційна армія атакувала безпілотниками Антонівку, що в Херсонській області, внаслідок чого загинув чоловік, який перебував на зупинці громадського транспорту

Зміст

Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін. 

"З самого ранку російські війська атакують Антонівку з БПЛА. Внаслідок одного з дронових ударів загинув чоловік, який перебував на зупинці громадського транспорту", - зазначив Прокудін. 

  • У ніч проти 16 січня російська армія завдала удару по Антонівці Херсонської області. Через це загинув чоловік, є постраждалий. 
Теги:
Новини
Суспільство
Україна
Росія
російська армія
Херсонщина
окупанти
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