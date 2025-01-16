Окупанти вночі атакували дроном Антонівку на Херсонщині: є загиблий і поранений

Про це повідомляє очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

"Опівночі російські війська атакували з БПЛА Антонівку. Цей ворожий удар обірвав життя 37-річного місцевого жителя", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що ще один 33-річний чоловік дістав вибухову травму, осколкові поранення ніг та забій голови. Потерпілого шпиталізували.