Окупанти вночі атакували дроном Антонівку на Херсонщині: є загиблий і поранений
У ніч проти 16 січня російська окупаційна армія завдала удару по Антонівці Херсонської області. Через це загинув чоловік, є постраждалий
Про це повідомляє очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
"Опівночі російські війська атакували з БПЛА Антонівку. Цей ворожий удар обірвав життя 37-річного місцевого жителя", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що ще один 33-річний чоловік дістав вибухову травму, осколкові поранення ніг та забій голови. Потерпілого шпиталізували.
- Російська армія у вівторок, 14 січня, атакувала Антонівку Херсонської області, внаслідок чого загинула медсестра.
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