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Окупанти вночі атакували дроном Антонівку на Херсонщині: є загиблий і поранений

Катерина Єсікова
16 січня, 2025 четвер
08:23
Війна з Росією безпілотник, дрон

У ніч проти 16 січня російська окупаційна армія завдала удару по Антонівці Херсонської області. Через це загинув чоловік, є постраждалий

Зміст

Про це повідомляє очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

"Опівночі російські війська атакували з БПЛА Антонівку. Цей ворожий удар обірвав життя 37-річного місцевого жителя", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що ще один 33-річний чоловік дістав вибухову травму, осколкові поранення ніг та забій голови. Потерпілого шпиталізували. 

  • Російська армія у вівторок, 14 січня, атакувала Антонівку Херсонської області, внаслідок чого загинула медсестра.
Теги:
Новини
Україна
російська армія
Херсонщина
безпілотник
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