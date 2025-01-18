"Оживити США може тільки, на жаль, ще один Перл-Харбор": дипломат Безсмертний про нерозуміння загроз у Вашингтоні

Таку думку він висловив в етері Еспресо.



"Захід не готовий до мобілізації ресурсів. Там немає розуміння загроз, які надходять від Росії. До прикладу, до України надійшли F-16. Я думаю, що ви читали про те, які F-16 надходять - з обладнанням застарілим, вони не адаптовані до нинішніх умов ведення війни. Так у пустелях США таких одиниць тисячі, десятки тисяч! Їх треба проганяти через лінії, відбудовувати - а як? Адже ленд-ліз спочив у бозі, і, коли вже його не підняли демократи, республіканці взагалі на це не здатні. Навіть Рузвельт, як демократ, і то завдяки державно-монополістичному капіталізму зміг це зробити. У нинішній ситуації цього не зробиш", - пояснив Безсмертний



Дипломат переконаний, що після перемоги Дональда Трампа, Європа має більше концентруватись на власній безпеці. За його словами, ситуацію мають взяти у свої руки Лондон та Брюссель

"Це може зробити Європа нинішня, але її треба оживити. Оживити її можна тільки тоді, коли вона буде гуртуватись. Гуртуватись можна з переляку або з того, що дуже потужно заплатять. США можна привести в стан розуміння ситуації тільки, даруйте, Перл-Харбором. Я не хочу цього їм, але, схоже, вони туди йдуть. Бо нерозуміння є багатьох компонентів, про які ми з вами говоримо.Ситуація зараз насправді, з мого погляду, в руках Брюсселя і Лондона. Брюсселю необхідно зробити все, щоби мобілізувати Європу. І тут і Трамп правий, що 2% мало, і Рютте правий, який каже, що нумо озброюватися, інакше будемо вчити російську мову. До речі, він сказав: "Ви будете вчити російську мову" - це дуже цікаво, коли людина себе відгороджує від загалу. Тому в цьому відношенні необхідна мобілізація ресурсу, який би зміг, наскільки можливо, допомогти Україні", - додав він.