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Рютте закликав країни НАТО збільшити оборонні видатки та прискорити виробництво озброєння

Юлія Юліна
13 січня, 2025 понедiлок
18:43
Світ Марк Рютте

Генсек НАТО Марк Рютте висловив глибоке занепокоєння щодо безпекової ситуації в Європі й закликав країни збільшити оборонні витрати

Зміст

Про це він заявив під час виступу в Європарламенті 13 січня, передає "Радіо Свобода".

"Я не знаю, як і коли закінчиться війна, але я знаю, що мир не триватиме, якщо Путін досягне своїх цілей в Україні... Мир не триватиме, якщо Путін, Сі Цзіньпін, Кім Чен Ин та режим у Тегерані будуть вітати один одного, відчуваючи себе сильнішими", - сказав Рютте.

За його словами, РФ веде дестабілізаційну кампанію проти західних країн.

"Ми не перебуваємо у стані війни, але ми також не перебуваємо у стані миру", - наголосив генсек НАТО.

Рютте наголосив, що поточний показник оборонних витрат у 2% ВВП, якого досягли дві третини країн-членів НАТО, є недостатнім для забезпечення безпеки в майбутньому. Він закликав країни-члени значно збільшити оборонні видатки та прискорити виробництво критично важливого озброєння.

"У середньому європейські країни легко витрачають до чверті національного доходу на пенсії, охорону здоровʼя та соціальну допомогу. І нам потрібна лише невелика частка цих коштів, щоб зробити оборону набагато сильнішою", – сказав генсек Альянсу.

При цьому оборонну промисловість він назвав фрагментованою і повільною.

"Реальність така, що ми ще не там, де нам потрібно бути", - висловився Рютте.

  • Раніше стало відомо, що Литва у 2025 році виділить на оборону 4% ВВП. При цьому новообраний президент США Дональд Трамп вважає, що члени НАТО мають збільшити оборонні витрати до 5% річного ВВП.
Теги:
Новини
Росія
НАТО
Марк Рютте
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