Рютте закликав країни НАТО збільшити оборонні видатки та прискорити виробництво озброєння
Генсек НАТО Марк Рютте висловив глибоке занепокоєння щодо безпекової ситуації в Європі й закликав країни збільшити оборонні витрати
Про це він заявив під час виступу в Європарламенті 13 січня, передає "Радіо Свобода".
"Я не знаю, як і коли закінчиться війна, але я знаю, що мир не триватиме, якщо Путін досягне своїх цілей в Україні... Мир не триватиме, якщо Путін, Сі Цзіньпін, Кім Чен Ин та режим у Тегерані будуть вітати один одного, відчуваючи себе сильнішими", - сказав Рютте.
За його словами, РФ веде дестабілізаційну кампанію проти західних країн.
"Ми не перебуваємо у стані війни, але ми також не перебуваємо у стані миру", - наголосив генсек НАТО.
Рютте наголосив, що поточний показник оборонних витрат у 2% ВВП, якого досягли дві третини країн-членів НАТО, є недостатнім для забезпечення безпеки в майбутньому. Він закликав країни-члени значно збільшити оборонні видатки та прискорити виробництво критично важливого озброєння.
"У середньому європейські країни легко витрачають до чверті національного доходу на пенсії, охорону здоровʼя та соціальну допомогу. І нам потрібна лише невелика частка цих коштів, щоб зробити оборону набагато сильнішою", – сказав генсек Альянсу.
При цьому оборонну промисловість він назвав фрагментованою і повільною.
"Реальність така, що ми ще не там, де нам потрібно бути", - висловився Рютте.
- Раніше стало відомо, що Литва у 2025 році виділить на оборону 4% ВВП. При цьому новообраний президент США Дональд Трамп вважає, що члени НАТО мають збільшити оборонні витрати до 5% річного ВВП.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 42.28 Купівля 42.28Продаж 42.96
- EUR Купівля 43.34Продаж 44.21
- Актуальне
- Важливе