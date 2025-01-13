Рютте закликав країни НАТО збільшити оборонні видатки та прискорити виробництво озброєння

Про це він заявив під час виступу в Європарламенті 13 січня, передає "Радіо Свобода".

"Я не знаю, як і коли закінчиться війна, але я знаю, що мир не триватиме, якщо Путін досягне своїх цілей в Україні... Мир не триватиме, якщо Путін, Сі Цзіньпін, Кім Чен Ин та режим у Тегерані будуть вітати один одного, відчуваючи себе сильнішими", - сказав Рютте.

За його словами, РФ веде дестабілізаційну кампанію проти західних країн.

"Ми не перебуваємо у стані війни, але ми також не перебуваємо у стані миру", - наголосив генсек НАТО.

Рютте наголосив, що поточний показник оборонних витрат у 2% ВВП, якого досягли дві третини країн-членів НАТО, є недостатнім для забезпечення безпеки в майбутньому. Він закликав країни-члени значно збільшити оборонні видатки та прискорити виробництво критично важливого озброєння.

"У середньому європейські країни легко витрачають до чверті національного доходу на пенсії, охорону здоровʼя та соціальну допомогу. І нам потрібна лише невелика частка цих коштів, щоб зробити оборону набагато сильнішою", – сказав генсек Альянсу.

При цьому оборонну промисловість він назвав фрагментованою і повільною.

"Реальність така, що ми ще не там, де нам потрібно бути", - висловився Рютте.