На зимовому курорті в Іспанії через аварію на підйомнику постраждали близько 30 людей

Про це пише RTVE.

Так, сьогодні близько 11:30 один з тросів крісельного підйомника відірвався, внаслідок чого частина конструкції впала до низу.

Серед 30 постраждалих, 17 людей потребували медичної допомоги. Зокрема, трьох людей – серед яких двоє 18-річних дівчат – доставили до лікарні гвинтокрилом.

Gracias a los/as guardias civiles del



????️Grupo de Rescate e Intervención en Montaña,

????Servicio Aéreo

????y Seguridad Ciudadana



por su trabajo y rápida tarea de auxilio en el accidente de la estación de esquí de #Astún. #GuardiaCivil pic.twitter.com/IlELvwAvls — Mercedes González (@MercedesDS21) January 18, 2025

Одна зі свідків Марія Морено розповіла, що бачила, як кілька людей впали обличчям донизу, а інші покотилися вниз по схилу. Сама вона вчасно зістрибнула.

"Шокований новиною про аварію на гірськолижному курорті Астун. Я говорив з президентом Арагону, щоб запропонувати йому всю підтримку уряду. Вся наша любов до постраждалих та їхніх родин", – написав у соціальній мережі X голова уряду Іспанії Педро Санчес.

До рятувальної операції було задіяно п'ять гелікоптерів, бригада пожежників і 14 машин швидкої допомоги.