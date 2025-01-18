На зимовому курорті в Іспанії через аварію на підйомнику постраждали близько 30 людей
Вранці суботи, 18 січня, на гірськолижному курорті Астун в Іспанії впав крісельний підйомник, внаслідок чого постраждали близько 30 людей
Про це пише RTVE.
Так, сьогодні близько 11:30 один з тросів крісельного підйомника відірвався, внаслідок чого частина конструкції впала до низу.
Серед 30 постраждалих, 17 людей потребували медичної допомоги. Зокрема, трьох людей – серед яких двоє 18-річних дівчат – доставили до лікарні гвинтокрилом.
Одна зі свідків Марія Морено розповіла, що бачила, як кілька людей впали обличчям донизу, а інші покотилися вниз по схилу. Сама вона вчасно зістрибнула.
"Шокований новиною про аварію на гірськолижному курорті Астун. Я говорив з президентом Арагону, щоб запропонувати йому всю підтримку уряду. Вся наша любов до постраждалих та їхніх родин", – написав у соціальній мережі X голова уряду Іспанії Педро Санчес.
До рятувальної операції було задіяно п'ять гелікоптерів, бригада пожежників і 14 машин швидкої допомоги.
- Навесні 2024 року у турецькій Анталії сталась аварія на канатній дорозі Antalya Teleferik. Унаслідок цього загинула одна людина, ще 10 отримали поранення, зокрема, дві дитини.
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