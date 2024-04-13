В Анталії сталася аварія на канатній дорозі: є жертва й постраждалі

Про це пише Sky News.

Зазначається, що платформа канатної дороги вдарилася об стовп і тріснула, в результаті чого пасажири впали на схил гори.

Унаслідок аварії загинула одна людина, ще 10 отримали поранення, зокрема дві дитини. Крім цього, майже 200 пасажирів залишилися заблокованими на канатній дорозі - їх евакуювали за допомогою гелікоптерів.

Ця канатна дорога перевозила туристів від пляжу Коньяалти до ресторану та оглядового майданчика на вершині гори Тунектепе, висотою 618 метрів.