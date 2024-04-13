В Анталії сталася аварія на канатній дорозі: є жертва й постраждалі
У п'ятницю, 12 квітня, у турецькій Анталії сталась аварія на канатній дорозі Antalya Teleferik. Унаслідок цього загинула людина, є постраждалі
Про це пише Sky News.
Зазначається, що платформа канатної дороги вдарилася об стовп і тріснула, в результаті чого пасажири впали на схил гори.
Унаслідок аварії загинула одна людина, ще 10 отримали поранення, зокрема дві дитини. Крім цього, майже 200 пасажирів залишилися заблокованими на канатній дорозі - їх евакуювали за допомогою гелікоптерів.
Ця канатна дорога перевозила туристів від пляжу Коньяалти до ресторану та оглядового майданчика на вершині гори Тунектепе, висотою 618 метрів.
- Напередодні в Туреччині, у провінції Денізлі, під час святкування представниками опозиційної партії перемоги на місцевих виборах, обвалився балкон. Одна людина загинула, 17 отримали поранення.
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