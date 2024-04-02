У Туреччині обвалився балкон під час святкування перемоги на виборах: є жертви

Про це повідомляє TRT Haber.

"Група однопартійців зібралася перед будівлею Республіканської народної партії у районі Тавас. Частина групи вийшла на два балкони будівлі партії. Через тісноту один з балконів обвалився. 18 людей постраждали на балконі та в зоні його обвалу", - повідомляє телеканал.

Постраждалих шпиталізували, один із них помер у лікарні, 13 виписали, ще 4 продовжують лікування.