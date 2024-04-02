У Туреччині обвалився балкон під час святкування перемоги на виборах: є жертви
У Туреччині, в провінції Денізлі, під час святкування представниками опозиційно партії перемоги на місцевих виборах, обвалився балкон. Одна людина загинула, 17 отримали поранення
Про це повідомляє TRT Haber.
"Група однопартійців зібралася перед будівлею Республіканської народної партії у районі Тавас. Частина групи вийшла на два балкони будівлі партії. Через тісноту один з балконів обвалився. 18 людей постраждали на балконі та в зоні його обвалу", - повідомляє телеканал.
Постраждалих шпиталізували, один із них помер у лікарні, 13 виписали, ще 4 продовжують лікування.
- Нагадаємо, турецька опозиційна Республіканська народна партія випередила правлячу Партію справедливості та розвитку на місцевих виборах за кількістю голосів й отримала крісла мерів у найбільших містах, в тому числі Анкарі та Стамбулі.
- У Туреччині на виборчій дільниці під час голосування сталась стрілянина, у результаті якої 1 людина загинула і 12 отримали поранення, 2 з них – серйозні.
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