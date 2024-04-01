Місцеві вибори в Туреччині: партія Ердогана програє опозиції

Про це повідомляє Укрінформ.

На місцевих виборах у Туреччині за мерів міст підраховано 99,81% бюлетенів. Згідно з результатами, керівна Партія справедливості та розвитку (ПСР) отримала 35,49% голосів, а опозиційна Республіканська народна партія (РНП) - 37,7% голосів виборців.

Результат виборів до місцевих рад - 32,43% та 34,44% відповідно.

Як зазначили у виданні, РНП отримає крісла мерів 36 адміністративних центрів 81-ї провінції країни, включаючи 14 мегаполісів, таких як Стамбул, Анкара та Ізмір, натомість ПСР виграла 12 мегаполісів та 11 міст.

Наразі в столиці Туреччини кандидат від ПСР Тургут Алтинок отримав 31,69% голосів, а чинний мер Анкари Мансур Яваш, представник Республіканської національної партії, - 60,35% голосів виборців.

У Стамбулі перемагає кандидат від ПСР Екрем Імамоглу з 51,08% голосів, тоді як кандидат від ПСР, колишній міністр навколишнього середовища, урбанізації та зміни клімату Мурат Курум - 39,59%.

В Анталії перемагає чинний мер Мухіттін Бьоджек від РНП з результатом 48,64% проти 40,01% голосів, відданих виборцями за кандидата від ПСР Хакана Тютюнджю.

Представники опозиції також виграли вибори мерів в Адані, Бурсі та інших адміністративних центрах провінцій.

ПСР здобула перемогу в Коньї, Різе, Самсуні, Трабзоні, Кайсері, Кахраманмараші, Малатьї, Газіантепі, Ерзурумі та інших містах.

Загалом у виборах взяли участь понад 48,25 мільйона виборців з більш ніж 61,43 мільйона виборців, які мають право голосу. Явка склала 78,38%.

Вночі перед виборцями виступив президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган, заявивши, що "переможцем місцевих виборів стала демократична система країни". Окрім цього, він як лідер правлячої Партії справедливості та розвитку визнав, що його партія не отримала бажаного результату на виборах.

"Завдяки здоровому глузду наших громадян турецька демократія ще раз довела свою зрілість… Ми не визнаємо влади вище волі народу. Ми ніколи не переставали шанувати та приймати шану нашої нації та схилятися перед волею нації", - заявив Ердоган.