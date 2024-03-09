"Для мене це фінал": Ердоган оголосив, що вибори цього року стануть останніми в його кар'єрі
Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган заявив, що місцеві вибори, заплановані на березень 2024 року, стануть останніми в його політичній кар'єрі
Про це пише Reuters з посиланням на турецьке державне інформаційне агентство Anadolu.
"Для мене це фінал, згідно з мандатом, наданим законом, це мої останні вибори. Результатом, який вийде, буде передача спадщини моїм братам і сестрам, які прийдуть після мене", - сказав президент Туреччини.
Ердоган очолював Туреччину понад два десятиліття. У травні 2023 року його переобрали на ще один п’ятирічний термін.
- Наприкінці лютого Ердоган заявив, що дипломатичний шлях урегулювання конфлікту в Україні є основним, тому оголосив про готовність надати майданчик для перемовин.
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