"Для мене це фінал": Ердоган оголосив, що вибори цього року стануть останніми в його кар'єрі

Про це пише Reuters з посиланням на турецьке державне інформаційне агентство Anadolu.

"Для мене це фінал, згідно з мандатом, наданим законом, це мої останні вибори. Результатом, який вийде, буде передача спадщини моїм братам і сестрам, які прийдуть після мене", - сказав президент Туреччини.

Ердоган очолював Туреччину понад два десятиліття. У травні 2023 року його переобрали на ще один п’ятирічний термін.