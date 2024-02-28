Ердоган заявив про готовність надати майданчик для перемовин між РФ та Україною

Про це він заявив під час відеозвернення до учасників саміту Україна – Південно-Східна Європа.

"Загальновідомо, що Туреччина підтримує незалежність, суверенітет, безпеку та територіальну цілісність України. Ми також докладаємо всіх зусиль для захисту прав та інтересів наших кримськотатарських братів. Ми також готові сприяти швидкому відновленню та відбудові України", - запевнив Ердоган.

На його думку, на третьому році повномасштабної війни не видно достатнього прогресу у встановленні миру.

"Я дотримуюся думки, що дипломатії та діалогу необхідно дати шанс покласти край війні, добившись справедливого та тривалого миру. Для досягнення цієї мети дуже важливо максимально використати всі дипломатичні канали", - сказав президент Туреччини.

За його словами, слід принаймні визначити загальні параметри миру. Також Ердоган заявив, що "принципово підтримує" мирний план президента України Володимира Зеленського з 10 пунктів.

"Ми готові знову надати стіл для переговорів, які вже проходили в Стамбулі", - додав він.