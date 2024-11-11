Прем'єр-міністра Японії Ішібу переобрали після другого туру голосування

Про це повідомило BBC.

Ішіба, який змінив Фуміо Кішіду в жовтні, залишився лідером Ліберально-демократичної партії (ЛДП), попри втрату коаліцією більшості в нижній палаті парламенту на виборах минулого місяця.

Він переміг свого головного суперника, Йосіхіко Ноду, лідера Конституційно-демократичної партії. Втім, як стверджують у виданні, його новий термін на посаді обіцяє бути непростим, оскільки він очолює уряд меншості та змушений буде домовлятися з опозицією для затвердження законопроєктів і бюджету, щоб уникнути політичної кризи в країні.

Серед викликів для нового прем’єра — боротьба з економічною кризою, викликаною інфляцією, слабкою єною та низьким економічним зростанням. Крім того, кабінет Ішіби зазнає змін: депутати, які втратили свої мандати на виборах, будуть замінені новими представниками.

На міжнародній арені Ішіба може зіштовхнутися з новими труднощами: після обрання Дональда Трампа президентом США у відносинах між двома країнами може виникнути напруження, зокрема через можливі торговельні мита на японську продукцію.