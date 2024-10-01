Фуміо Кішіду на посаді прем'єра Японії змінив його однопартієць Шігеру Ісіба

Про це повідомляє Associated Press.

У виданні зазначили, що Кішіда, який обіймав посаду з 2021 року, пішов у відставку на тлі низки скандалів, що підірвали довіру до його уряду.

Ісіба, обраний лідером ЛДП у п'ятницю, оголосив про дострокові парламентські вибори на 27 жовтня.

"Я вважаю, що важливо, щоб нова адміністрація отримала оцінку громадськості якомога швидше", - заявив Ісіба.

На церемонії прощання Кішіда наголосив, що сподівається на рішучу реалізацію ключової політики новою адміністрацією, особливо враховуючи поточну геополітичну ситуацію - війна в Україні - та внутрішні виклики, такі як зниження народжуваності та економічні реформи.

Ісіба вже оголосив ключових членів свого майбутнього кабінету. Серед них колишній міністр навколишнього середовища Сіндзіро Коїдзумі, який очолить передвиборчу робочу групу, та потенційний міністр закордонних справ, експерт з питань оборони Такеші Івайю.

Нова політична програма Ісіби передбачає створення азійського аналогу НАТО: розширення співпраці між регіональними партнерами, включаючи можливість спільного управління американськими базами в Японії. Він також зазначив, що планує продовжити економічну політику Кішіди, спрямовану на подолання дефляції та підвищення зарплат.

Як пише Bloomberg, нижня палата парламенту затвердила Ісібу на посаді прем'єр-міністра за результатами голосування у другій половині дня. Верхня палата має зробити те ж саме, зважаючи на домінування правлячої партії.

Очікується, що Ісіба у вівторок ввечері проведе власну пресконференцію після того, як відвідає імператора Нарухіто на церемонії, де його офіційно затвердять на посаді прем'єр-міністра.