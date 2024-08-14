Прем'єр-міністр Японії Кішіда не балотуватиметься на другий термін, - ЗМІ
У середу, 14 серпня, японські ЗМІ повідомили, що прем'єр-міністр Японії Фуміо Кішіда вирішив не балотуватися на другий термін на посаді лідера правлячої Ліберально-демократичної партії
Про це повідомили японське інформаційне видання Kyodo News та національна телерадіокомпанія NHK з посиланням на урядові джерела.
"Прем'єр-міністр Японії Кішіда Фуміо вирішив, що не буде балотуватися на виборах лідера правлячої Ліберально-демократичної партії, які відбудуться наступного місяця. Це означає, що незабаром Японія матиме нового прем'єр-міністра", - зазначили в NHK.
Очікується, що об 11:30 за місцевим часом (о 05:30 за Київським часом) Кішіда проведе прес-конференцію, де й пояснить своє рішення.
У Kyodo News пояснили, що Кішіда опинився під пильною увагою всередині партії через скандал зі збором коштів на політичні цілі, в якому були задіяні деякі з його фракцій.
Після скандалу рейтинги схвалення діяльності кабінету міністрів, сформованого в жовтні 2021 року, впали до 20-відсоткового діапазону.
- 30 липня стало відомо, що вперше після послаблення правил експорту військового обладнання Японія передасть США ракети-перехоплювачі PAC-3 вітчизняного виробництва для ЗРК Patriot.
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