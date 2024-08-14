Прем'єр-міністр Японії Кішіда не балотуватиметься на другий термін, - ЗМІ

Про це повідомили японське інформаційне видання Kyodo News та національна телерадіокомпанія NHK з посиланням на урядові джерела.

"Прем'єр-міністр Японії Кішіда Фуміо вирішив, що не буде балотуватися на виборах лідера правлячої Ліберально-демократичної партії, які відбудуться наступного місяця. Це означає, що незабаром Японія матиме нового прем'єр-міністра", - зазначили в NHK.

Очікується, що об 11:30 за місцевим часом (о 05:30 за Київським часом) Кішіда проведе прес-конференцію, де й пояснить своє рішення.

У Kyodo News пояснили, що Кішіда опинився під пильною увагою всередині партії через скандал зі збором коштів на політичні цілі, в якому були задіяні деякі з його фракцій.

Після скандалу рейтинги схвалення діяльності кабінету міністрів, сформованого в жовтні 2021 року, впали до 20-відсоткового діапазону.