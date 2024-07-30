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Міноборони Японії вперше схвалило передачу США ракети для Patriot

Світлана Кравченко
30 липня, 2024 вiвторок
09:37
Світ ЗРК Patriot

Вперше після послаблення правил експорту військового обладнання Японія передасть США ракети-перехоплювачі PAC-3 вітчизняного виробництва для ЗРК Patriot

Зміст

Про це повідомляє NHK.

Як зазначається, до цього експорт будь-якого військового обладнання, виготовленого в Японії, був заборонений законами. Про торік уряд країни вніс зміни до керівних принципів оборонного експорту й дозволив передавати військове обладнання, вироблене в країні за ліцензією іноземної компанії, до країни, де знаходиться ліцензіар.

Оскільки PAC-3 виробляються в Японії за ліцензією американської корпорації Lockheed Martin, їхні поставки до США відповідають новим правилам.

Нинішня угода, укладена Міністерством оборони країни з американською стороною, стала першим випадком, коли Японія передає військове обладнання, ракети PAC-3, відповідно до переглянутих керівних принципів.

Японські офіційні особи не розкрили, скільки перехоплювачів буде відправлено, але загальна вартість угоди становить близько 19,5 мільйонів доларів.

Міністр оборони Кіхара Мінору заявив журналістам, що угода важлива для японо-американського альянсу. Він сказав, що Японія готова продовжувати передачу оборонного обладнання, оскільки це сприятиме безпеці нації, а також миру та стабільності в Індійсько-Тихоокеанському регіоні. 

  • Раніше міністерство оборони Сполучених Штатів оголосило про те, що країна вперше розмістить 48 винищувачів-невидимок F-35A у Японії - на авіабазі Місава.

Теги:
зброя
Японія
США
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