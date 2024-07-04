США вперше розмістять у Японії 48 винищувачів F-35A

Про це інформує Kyodo.

Зазначається, що відомі як винищувачі п’ятого покоління F-35A можуть уникати радіолокаційного виявлення. Вони замінять 36 літаків F-16, які передислокують на авіабазу Штатів Кадена в південній префектурі Японії Окінава на заміну виведеним із експлуатації винищувачам попередньої серії F-15.

У матеріалі додають, що Пентагон заявляв на тлі нових викликів безпеці, створених Китаєм, КНДР і Росією: модернізовувати тактичну американську авіацію держава буде протягом наступних кількох років у тісній координації з японським урядом.

"Цей крок є частиною зусиль щодо подальшого зміцнення американсько-японського альянсу та зміцнення стабільності в Індійсько-Тихоокеанському регіоні", - пише Kyodo.