США, Південна Корея та Японія підпишуть угоду у сфері безпеки на тлі зростання ядерної загрози з боку КНДР
США, Південна Корея та Японія підпишуть угоду, яка офіційно закріпить їхнє партнерство у сфері безпеки задля протидії ядерним загрозам з боку КНДР
Про це інформує Bloomberg.
За словами міністра оборони Південної Кореї Шин Вонсіка, незабаром він зустрінеться зі своїми американськими та японськими колегами, щоб підписати пакт, який отримав назву "Рамки тристороннього співробітництва у сфері безпеки".
"Пріоритетним завданням буде створення системи для більш ефективного, швидкого і узгодженого реагування на ядерні і ракетні загрози з боку Північної Кореї між Південною Кореєю, США і Японією, і зробити це незворотнім", - підкреслив він.
Угода базуватиметься на результатах саміту лідерів трьох країн, що відбувся минулого року, який включав практичні кроки з протидії загрозам з боку КНДР, такі як обмін даними про ракетні запуски в режимі реального часу.
"Угода буде підписана у другій половині цього року. Ми організовуємо графік так, щоб зустрітися якомога швидше", - додав Шин.
Як зазначили у виданні, ймовірно, зустріч між президентом Південної Кореї Юн Сок Йолом, прем'єр-міністром Японії Фуміо Кішідою і президентом США Джо Байденом може відбутися під час липневого саміту НАТО у Вашингтоні.
- У травні південнокорейські та американські стелс-винищувачі провели перші спільні повітряні бойові навчання, у них взяли участь літаки F-35A та F-22 Raptors.
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