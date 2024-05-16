США та Південна Корея провели бойові навчання літаків-невидимок

Про це повідомляє Yonhap News Agency.

Зазначається, що навчання за участю двох південнокорейських F-35A і двох американських F-22 відбулися над центральним регіоном Південної Кореї.

Винищувачі по черзі виконували напад і оборону, зіткнувшись один проти одного в безпосередній близькості. У військово-повітряних силах повідомили, що це перше навчання такого роду між передовими літаками двох сторін.

Зазначається, що навчання пройшли, "демонструючи свою потужність проти нових військових загроз Північної Кореї".

F-35 і F-22 відносять до найновіших винищувачів п'ятого покоління та вважаються одними з найстрашніших реактивних літаків у світі завдяки їхнім можливостям непомітності та вдосконаленій авіаційній електроніці.

Південна Корея має парк із 39 винищувачів F-35A. Що стосується F-22, то вони експлуатуються лише американськими військовими та, за словами ВПС, не мають собі рівних серед будь-яких відомих або проєктованих винищувачів.