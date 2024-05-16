США та Південна Корея провели бойові навчання літаків-невидимок
Південнокорейські та американські стелс-винищувачі провели перші спільні повітряні бойові навчання, у них взяли участь літаки F-35A та F-22 Raptors
Про це повідомляє Yonhap News Agency.
Зазначається, що навчання за участю двох південнокорейських F-35A і двох американських F-22 відбулися над центральним регіоном Південної Кореї.
Винищувачі по черзі виконували напад і оборону, зіткнувшись один проти одного в безпосередній близькості. У військово-повітряних силах повідомили, що це перше навчання такого роду між передовими літаками двох сторін.
Зазначається, що навчання пройшли, "демонструючи свою потужність проти нових військових загроз Північної Кореї".
F-35 і F-22 відносять до найновіших винищувачів п'ятого покоління та вважаються одними з найстрашніших реактивних літаків у світі завдяки їхнім можливостям непомітності та вдосконаленій авіаційній електроніці.
Південна Корея має парк із 39 винищувачів F-35A. Що стосується F-22, то вони експлуатуються лише американськими військовими та, за словами ВПС, не мають собі рівних серед будь-яких відомих або проєктованих винищувачів.
- 8 березня повідомлялось, що винищувач F-35A сертифікували для несення ядерної зброї. Це перший випадок, коли винищувач-невидимка може нести ядерну зброю, у цьому випадку йдеться про термоядерну гравітаційну бомбу В61-12.
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