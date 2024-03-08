Винищувач F-35A сертифікували для несення ядерної зброї

Про це повідомляє Breaking Defense.

За словами речника спільної програми F-35A Расса Гомера, сертифікація зробить стелс-винищувач літаком, який може нести як звичайну, так і ядерну зброю.

"F-35A є першим літаком 5-го покоління, здатним використовувати ядерну зброю, і першою новою платформою (винищувачем або бомбардувальником), яка досягла такого статусу з початку 1990-х років. Ця робота з ядерної сертифікації F-35 стала кульмінацією понад 10 років інтенсивних зусиль у рамках ядерного підприємства, яке складається з 16 різних державних і галузевих зацікавлених сторін", - сказав Гомер.

Також він заявив, що сертифікація сталась раніше, ніж очікувалося.

"F-35A отримав ядерну сертифікацію достроково, забезпечивши США та НАТО критично важливий потенціал, який підтримує розширені зобов’язання США щодо стримування раніше, ніж очікувалося", - додав речник.

Винищувач F-35A сертифікований для перевезення лише нового варіанту B61-12, який замінить старіші моделі. Крім того, сертифікація не поширюється на аналогічні варіанти літака-невидимки, F-35B з коротким зльотом і вертикальною посадкою та авіаносний F-35C. Графік доставки B61-12 до Європи невідомий.

"F-35 - єдиний у світі багатоцільовий винищувач-невидимка 5-го покоління, і в партнерстві з нашими клієнтами ми продовжуємо вдосконалюватися, щоб гарантувати, що він випереджає загрози", - йдеться у заяві виробника F-35 Lockheed Martin.

Представник повітряного бойового командування військово-повітряних сил США повідомив, що "очікується, що всі F-35A на озброєнні ВПС у майбутньому будуть мати ядерну сертифіковану конфігурацію, незалежно від присвоєного їм номера партії".