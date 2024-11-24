У Фінляндії скасовують 300 рейсів у грудні через страйк пілотів

Про це повідомляє Yle.

Зазначається, що у межах страйку пілоти не виконуватимуть польоти 9 та 13 грудня.

За оцінками перевізника, наслідки торкнуться близько 33 тисяч клієнтів Finnair.

"Нам дуже шкода, що профспілка пішла на акцію протесту замість переговорів, що вплине на плани тисяч наших клієнтів під час різдвяного сезону", – прокоментував ситуацію керуючий директор Finnair Яакко Шілдт.

За його словами, перевізник робить все можливе, щоб допомогти клієнтам, наприклад, пропонує їм альтернативні рейси, якщо це можливо.