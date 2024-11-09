У найбільшому аеропорту Бразилії сталася стрілянина: є загиблий та поранені
У п'ятницю, 8 листопада, в найбільшому аеропорту Бразилії Сан-Паулу-Гуарульюс невідомі влаштували стрілянину. У результаті атаки загинула людина
Про це повідомляє Reuters, посилаючись на місцеві органи влади.
У результаті стрілянини також були поранені троє людей - жінка та двоє чоловіків. Постраждалих доставили до найближчої лікарні, але інших подробиць про їхній стан поки що не повідомили.
Проте за даними ЗМІ, напад може бути пов’язаний з діяльністю організованих злочинних угруповань. У секретаріаті безпеки штату Сан-Паулу заявили, що причини вбивства досі розслідуються.
У соціальних мережах з’явилися відео, які свідчать, що стрілянина сталася в зоні прибуття Термінала 2, хоча поліція цю інформацію ще не підтвердила.
Торік у червні один із пасажирів відкрив стрілянину в Кишинівському аеропорту. Зловмисником виявився громадянин Таджикистану. Унаслідок інциденту загинули двоє людей – прикордонник та співробітник служби безпеки аеропорту.
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