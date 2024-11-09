У найбільшому аеропорту Бразилії сталася стрілянина: є загиблий та поранені

Про це повідомляє Reuters, посилаючись на місцеві органи влади.

У результаті стрілянини також були поранені троє людей - жінка та двоє чоловіків. Постраждалих доставили до найближчої лікарні, але інших подробиць про їхній стан поки що не повідомили.

Проте за даними ЗМІ, напад може бути пов’язаний з діяльністю організованих злочинних угруповань. У секретаріаті безпеки штату Сан-Паулу заявили, що причини вбивства досі розслідуються.

У соціальних мережах з’явилися відео, які свідчать, що стрілянина сталася в зоні прибуття Термінала 2, хоча поліція цю інформацію ще не підтвердила.

???????? SHOOTOUT AT BRAZILIAN AIRPORT LEAVES 1 DEAD, 4 INJURED



Businessman Antônio Gritzbach has been assassinated at São Paulo's Guarulhos International Airport.



He was reportedly targeted by the PCC (First Capital Command), Brazil's largest criminal organization.



Gritzbach… pic.twitter.com/gkdIvNmUaS — Mario Nawfal (@MarioNawfal) November 8, 2024