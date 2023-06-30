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Оновлено

В аеропорту Кишинева таджикистанець застрелив двох людей: ЗМІ Молдови пишуть, що вбивця - вагнерівець

30 червня, 2023 п'ятниця
19:35
Світ

У Кишинівському аеропорту один із пасажирів відкрив стрілянину. За попередньою інформацією зловмисником виявився громадянин Таджикистану. Унаслідок інциденту загинуло двоє людей

Про це повідомляє МВС Молдови.

Зазначається, що іноземний громадянин, якому заборонили в'їзд до Молдови, застосував вогнепальну зброю.

Після відмови чоловік був супроводжений до "стерильної" зони, де йому належало зачекати на рейс у зворотному напрямку. У цей час він позбавив прикордонника його зброї та спричинив смертельні поранення двом людям.

Зазначається, що загін поліції особливого призначення FULGER знешкодив нападника, той зазнав поранень і нині отримує медичну допомогу.

У зв'язку з інцидентом в аеропорту затримуються всі рейси, заплановані на 30 червня. Персонал і пасажирів аеропорту евакуювали з будівлі.

Президентка Молдови Мая Санду повідомила, що від стрілянини загинули прикордонник та співробітник служби безпеки аеропорту. 

"Сьогодні в аеропорту стався серйозний інцидент, під час якого іноземний громадянин, якому влада Республіки Молдова відмовила у в’їзді в країну, смертельно застрелив двох людей – прикордонника та співробітника служби безпеки аеропорту. Щиро співчуваємо сім’ям та близьким загиблих. Втрата близьких – це величезний біль для родин. Це сумний день для всіх нас", - написала президентка.

Як зазначають молдовські ЗМІ, стрілянину в аеропорту міг відкрити громадянин Росії, який прибув до Молдови з Туреччини.

Однак, як повідомляє прем’єр-міністр Молдови Дорін Речан, нападником виявився 43-річний громадянин Таджикистану.

"43-річному громадянину Таджикистану було відмовлено у в'їзді до Молдови з міркувань безпеки. Під час супроводу його до стерильної зони для повернення він застрелив прикордонника і співробітника служби безпеки аеропорту з пістолета, відібраного у співробітника прикордонної поліції", - зазначив Речан.

Також він зазначив, що один пасажир отримав поранення й перебуває під медичним наглядом.

Речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко повідомив, що вони відслідковують ситуацію в аеропорту Кишинева.

"Дипломати взаємодіють із молдовською владою задля отримання деталей, з‘ясовують можливу наявність українців", - додав він.

Речник зазначив, що для отримання допомоги українці можуть звертатися на гарячу лінію українського посольства: +37360170896.

  • В Польщі офіційно відкрили аеропорт Варшава-Радом, розташований орієнтовно за 100 кілометрів від столиці – під час шоу зіткнулись два літаки.
Молдова
МЗС України
аеропорти
Мая Санду
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