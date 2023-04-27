Про відкриття повідомляє Polsat News.

Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький під час відкриття повідомив, що аеропорт в Радомі має "багато сенсу".

"Сьогодні порт Варшава-Окенце (аеропорт ім. Шопена, - ред.) абсолютно перевантажений, тому створення цього порту має велике значення для того, щоб розвантажити його, а в майбутньому і Центральний комунікаційний порт (перевалковий транспортний вузол між Варшавою і Лодзем, - ред.). Тому він має великий сенс з точки зору інфраструктури, логістики", – підкреслив прем'єр-міністр.

Рейси з Радома виконуватиме авіакомпанія LOT. З 28 квітня пасажири зможуть відправитися до трьох європейських міст: Парижа, Рима та Копенгагена.

Термінал зможе приймати близько мільйона пасажирів на рік на початковому етапі, а згодом – понад три мільйони осіб на рік.

Під час церемонії відкриття аеропорту Варшава-Радом два військові навчальні літаки зачепилися крилами в повітрі, повідомляє Polsat News.

Інцидент стався об 11:40 над селом Макув-Новий в Радомському повіті. Два військові навчально-тренувальні літаки Orlik, які брали участь у шоу, зачепилися крилами.

Кілька частин пошкоджених машин впали на землю на території одного з обійсть. Цей об'єкт у Макові перебуває під охороною відповідних служб.

Обидва літаки після цієї аварії приземлилися в аеропорту. В результаті інциденту ніхто не постраждав.

Аеропорт Радома розпочав свою діяльність у травні 2014 року. Це був єдиний аеропорт в Польщі, створений без підтримки ЄС. Місто інвестувало в його створення понад 100 мільйонів злотих. У 2018 році муніципальна компанія, що його обслуговувала, була визнана судом банкрутом, аеропорт був викуплений компанією Polskie Porty Lotnicze і перебудований майже з нуля.Вартість інвестицій становить близько 800 мільйонів злотих.