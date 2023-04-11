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Украерорух розповів, коли можливе відновлення пасажирських рейсів з/до України

11 квітня, 2023 вiвторок
19:21
Економіка літак Канада

Регулятор заявив, що український повітряний простір буде відкрито відразу після завершення воєнних дій та перемоги України

Про це повідомляє пресслужба Украероруха у Фейсбук.

Роз'яснення від Украероруху з'явилось після появи у ЗМІ висновків звіту європейського регулятора повітряного простору – Євроконтролю, який зазначив про ймовірність відновлення польотів в Україні лише з кінця 2029 року.

Відтак, український регулятор вирішив детально розповісти про особливості підготовки прогнозів та перспектив відкриття українського неба.

У поясненні зазначається, що Євроконтроль двічі на рік видає/оновлює 7-річні прогнози повітряного руху по всіх країнах-членах організації та в цілому по Європейському регіону.

"Опублікований нині прогноз базується на поточній ситуації в авіаційній галузі та конфігурації маршрутів, а саме: закриття повітряного простору України для цивільних польотів через воєнні дії, суттєві обмеження польотів у повітряному просторі Молдови (також з міркувань безпеки), Росії та Білорусі (санкційні заборони), суттєве зменшення польотів у Польщі, Балтійських, Скандинавських країнах, та відповідне збільшення інтенсивності польотів у південно-східній частині Європи (з метою обльоту закритих зон) і т.д. Ці фактори вважаються такими, що діятимуть до кінця горизонту планування, тобто до 2029 року,  - через відсутність на сьогодні інших підтверджених вхідних даних для прогнозування", - йдеться у дописі.

Украерорух пояснює, що після появи нових об’єктивних факторів, як то завершення війни та переформатування мережі маршрутів, прогноз Євроконтролю буде оновлено з використанням нових даних.

Також авіатори наголошують, що попри обставини форс-мажору, викликані військовою агресією РФ, Україна повноцінно готується до відновлення польотів у своєму повітряному просторі:

"Спільно з Євроконтролем розроблено План заходів з відновлення аеронавігаційного обслуговування у повітряному просторі України, що є невід’ємною частиною державних програм відновлення транспортного сектору та економіки України".

Євроконтроль (Європейська організація з безпеки аеронавігації) – це міжнародна організація, що працює у сфері організації повітряного руху у європейському регіоні і налічує 40 держав-членів. Його діяльність охоплює стратегічне і тактичне управління потоками, підготовку диспетчерів, регіональний контроль повітряного простору, а також збір аеронавігаційних податків.

  • Нагадаємо, 16 лютого Украерорух отримав перший транш допомоги від Євроконтролю з Аеронавігаційного Фонду солідарності на підтримку персоналу й операційної діяльності за відсутності польотів над Україною.
транспорт
війна з Росією
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