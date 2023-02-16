Про це пише Мінінфраструктури та Украерорух.

"Цей добровільний фонд дозволить на час призупинення виконання польотів в повітряному просторі нашої країни забезпечити підтримку операційної діяльності національного провайдера аеронавігаційних послуг – Украерорух та закласти основи відновлення послуг у повоєнний період.

Зокрема, така підтримка дозволить здійснити ефективні заходи задля функціонування нашої аеронавігаційної інфраструктури та підтримки компетентності фахівців операційного напрямку. Це необхідна передумова повернення до повноцінного надання послуг національним провайдером аеронавігаційних послуг України", - йдеться у повідомленні.

Євроконтроль (Європейська організація з безпеки аеронавігації) – це міжнародна організація, що працює у сфері організації повітряного руху у європейському регіоні і налічує 40 держав-членів. Його діяльність охоплює стратегічне і тактичне управління потоками, підготовку диспетчерів, регіональний контроль повітряного простору, а також збір аеронавігаційних податків.