Про це повідомило агентство "Інтерфакс-Україна".

Держави-члени Європейської асоціації з безпеки аеронавігації (Євроконтроль) оголосили про створення добровільних фондів солідарності для підтримки держав-членів у кризових ситуаціях повітряного руху з причин, які не залежать від них

"Неспровокована жорстока агресія з боку Росії повністю зупинила рух над повітряним простором України та призвела до втрати персоналу та доходів від маршрутних зборів. Продемонструвати солідарність з Україною, державою-членом, – це найменше, що можуть зробити учасники Євроконтролю. І я впевнений, що ми будемо виявляти солідарність доти, доки війна не закінчиться з успіхом України, і ми не розпочнемо оновлення та відновлення України", – наводяться в повідомленні Євроконтролю слова генерального директора з мобільності та транспорту Єврокомісії Генріка Гололея.

Згідно з повідомленням, 41 держава-член Євроконтролю звернулася до Агентства з проханням створити та управляти двома спеціальними фондами: перший-фонд пожертвування Україні та Молдові у розмірі 46,5 млн євро і другий у формі позики у розмірі 46,1 млн євро Естонії, Латвії, Литві та Польщі.

"Кошти будуть використані для покриття витрат на персонал і навчання, а також будь-яких інших витрат, необхідних для забезпечення оперативної готовності та безперервності відновлення повітряного руху", - зазначається у повідомленні Євроконтролю.

Генеральний директор Євроконтролю Імон Бреннан зазначив, що всі усвідомлюють великий вплив загарбницької війни Путіна проти України на авіасполучення на європейському континенті, тому створення фондів дозволить підтримувати життєздатність управління повітряним рухом у будь-якій державі, яка зазнає такого впливу зараз і в майбутньому.

Відзначимо, що забезпеченням повітряного руху в Україні займається держпідприємство Украерорух. Воно надає повний спектр послуг із аеронавігаційного обслуговування: обслуговування повітряного руху, організація потоків повітряного руху, організація й менеджмент повітряного простору, радіотехнічне забезпечення зв'язку, навігації та спостереження, забезпечення метеорологічної та аеронавігаційної інформації всіх видів польотів. Зона відповідальності Украероруху охоплює п'ять районів польотної інформації загальною площею 774,569 тис. кв. км.

Євроконтроль (Європейська організація з безпеки аеронавігації) – це міжнародна організація, що працює у сфері організації повітряного руху у європейському регіоні і налічує 40 держав-членів.

Нагадаємо, небо над Україною для цивільної авіації було закрите із початком широкомасштабного вторгнення Росії 24 лютого 2022 року.

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