Україна готується до відкриття авіапростору для пасажирських перевезень, - міністр транспорту Франції
Франція підтримує кваліфікацію українських пілотів та авіадиспечерів, а Київ "наполегливо працює" над відкриттям свого авіапростору для цивільних літаків
Про це він міністр транспорту Франції Клеман Бон розповів у інтерв’ю "Європейській правді".
Французький міністр заявив про це, говорячи про співпрацю з Україною у сфері навчання українських пілотів цивільної авіації та авіадиспетчерів.
За словами Бона, українці вже проходять практику на симуляторах у Франції, а під час переговорів у Києві дві країни погодилися розширити цю співпрацю.
"Це насправді дуже потрібна річ. Момент, коли над Україною відновлять польоти цивільної авіації, я сподіваюся, настане якнайшвидше. А у разі, якщо авіатори не мають практики, то за правилами безпеки не матимуть права відразу відновлювати роботу. Тому ми допомагаємо Україні підготуватися до моменту, коли ваш авіапростір буде відкритий повністю або частково", – зауважив член французького уряду.
Бон підкреслив, що не йому вирішувати, коли це станеться. Однак, за його словами, українські посадовці зараз готуються до відкриття авіапростору для польотів цивільної авіації.
"Як я зрозумів, в України вже є певні міркування щодо цього відкриття, і у Києві наполегливо над цим працюють. Але, звісно, головним питанням досі лишається безпека", – сказав міністр.
Україна повністю закрила свій повітряний простір для цивільних літаків 24 лютого 2022 року, у день початку повномасштабного вторгнення Росії.
- Європейська організація з безпеки аеронавігації (Євроконтроль) спрогнозувала обмеження польотів над Україною до 2029 року. Натомість Украерорух у відповідь на цей прогноз заявив, що український повітряний простір буде відкрито відразу після завершення воєнних дій та перемоги України.
- Також Украерорух отримав уже два транші міжнародної допомоги від Євроконтролю з Аеронавігаційного фонду солідарності на підтримання кваліфікації персоналу й операційні витрати.
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