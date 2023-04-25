Про це повідомляє пресслужба Мінінфраструктури.

Кошти будуть спрямовані на забезпечення операційних витрат Украерорух/UkSATSE, національного провайдера аеронавігаційних послуг.

"Підставою для виділення коштів стало завершення оцінки витрат Украероруху та отримання позитивного звіту від зовнішніх аудиторів – компанії Ernst&Young. Проведення оцінки та аудиту – умова для впровадження Фонду солідарності відповідно до Угоди між Україною та Євроконтролем", - йдеться у повідомленні міністерства.

Другий транш, зокрема, буде спрямований на професійну підготовку та підтримання кваліфікації операційного персоналу підприємства.

"Важливою складовою другого траншу став початок процесу професійної підготовки та підтримання кваліфікації/компетенції операційного (диспетчерського) персоналу Украероруху на базі тренувальних центрів наших закордонних партнерів", - додали у пресслужбі Украероруху..

Відзначимо, що Фонд був створений наприкінці минулого року за підтримки Євроконтролю у співпраці із Міністерством відновлення. Його головна мета – підтримати інфраструктурну, операційну та професійну складові аеронавігаційної системи України та створення умов для повоєнного відновлення галузі.

Небо над Україною для цивільної авіації було закрите із початком широкомасштабного вторгнення Росії 24 лютого 2022 року.