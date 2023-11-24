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День великомучениці Катерини: історія, прикмети, традиції та заборони

24 листопада, 2023 п'ятниця
10:00
Суспільство церква

24 листопада ми вшановуємо пам'ять великомучениці Катерини Олександрійської. Катерина вважається покровителькою шлюбу та кохання. День її вшанування - це Свято дівочої долі, Катерини Жонодавиці, Катеринин день, день Катерини Санниці

Історія свята

Свята Катерина народилася у 287 році. Вона була дочкою знатного правителя єгипетського міста Олександрія. Ще в юні літа Катерина прославилася красою, здобула освіту, жила в багатстві та мала багато претендентів на її руку. 

За церковними переказами, до Катерини явилася Діва Марія й простягнула їй перстень в ознаменування духовних заручин.

Одного дня 17-річна Катерина заступилася перед імператором Максиміаном за християн, яких в той час приносили в жертву язичницьким кумирам. Імператор вирішив не карати злочинців, а піддав саму дівчину жахливим тортурам через колесування. Коли мучениця підійшла до знаряддя страти - янгол розбив його. Тоді дівчина прийняла смерть через відрубування голови. За легендою, з ран Катерини замість крові потекло молоко.

Мощі святої знаходяться в Єгипті у монастирі на горі Синай.

Традиції в День Катерини

  • віряни моляться про щасливий шлюб
  • наші предки в цей день усім селом влаштовували перегони на санках, звідси пішла назва свята – Катерина Санниця
  • святкувати шумними застіллями не прийнято
  • до столу подають пісну їжу
  • увечері напередодні Катерини незаміжні дівчата збиралися на вечорниці й ворожили на судженого

Що не можна робити на Катерини

  • не можна фізично працювати
  • на столі не можуть стояти молочні та м’ясні страви
  • не можна вживати алкоголь

Прикмети в день Катерини

  • ясна погода на Катеринин день – буде морозна зима
  • тепла погода – морози вдарять аж на Варварин день 
  • відлига і туман віщують морози за десять днів
  • якщо випав сніг на суху землю –наступний рік буде неврожайним
  • холодно – буде голодно
  • маленькі зірки на небі - скоро буде снігопад.
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