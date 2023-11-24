День великомучениці Катерини: історія, прикмети, традиції та заборони

Історія свята

Свята Катерина народилася у 287 році. Вона була дочкою знатного правителя єгипетського міста Олександрія. Ще в юні літа Катерина прославилася красою, здобула освіту, жила в багатстві та мала багато претендентів на її руку.

За церковними переказами, до Катерини явилася Діва Марія й простягнула їй перстень в ознаменування духовних заручин.

Одного дня 17-річна Катерина заступилася перед імператором Максиміаном за християн, яких в той час приносили в жертву язичницьким кумирам. Імператор вирішив не карати злочинців, а піддав саму дівчину жахливим тортурам через колесування. Коли мучениця підійшла до знаряддя страти - янгол розбив його. Тоді дівчина прийняла смерть через відрубування голови. За легендою, з ран Катерини замість крові потекло молоко.

Мощі святої знаходяться в Єгипті у монастирі на горі Синай.

Традиції в День Катерини

віряни моляться про щасливий шлюб

наші предки в цей день усім селом влаштовували перегони на санках, звідси пішла назва свята – Катерина Санниця

святкувати шумними застіллями не прийнято

до столу подають пісну їжу

увечері напередодні Катерини незаміжні дівчата збиралися на вечорниці й ворожили на судженого

Що не можна робити на Катерини

не можна фізично працювати

на столі не можуть стояти молочні та м’ясні страви

не можна вживати алкоголь

Прикмети в день Катерини