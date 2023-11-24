День великомучениці Катерини: історія, прикмети, традиції та заборони
24 листопада ми вшановуємо пам'ять великомучениці Катерини Олександрійської. Катерина вважається покровителькою шлюбу та кохання. День її вшанування - це Свято дівочої долі, Катерини Жонодавиці, Катеринин день, день Катерини Санниці
Історія свята
Свята Катерина народилася у 287 році. Вона була дочкою знатного правителя єгипетського міста Олександрія. Ще в юні літа Катерина прославилася красою, здобула освіту, жила в багатстві та мала багато претендентів на її руку.
За церковними переказами, до Катерини явилася Діва Марія й простягнула їй перстень в ознаменування духовних заручин.
Одного дня 17-річна Катерина заступилася перед імператором Максиміаном за християн, яких в той час приносили в жертву язичницьким кумирам. Імператор вирішив не карати злочинців, а піддав саму дівчину жахливим тортурам через колесування. Коли мучениця підійшла до знаряддя страти - янгол розбив його. Тоді дівчина прийняла смерть через відрубування голови. За легендою, з ран Катерини замість крові потекло молоко.
Мощі святої знаходяться в Єгипті у монастирі на горі Синай.
Традиції в День Катерини
- віряни моляться про щасливий шлюб
- наші предки в цей день усім селом влаштовували перегони на санках, звідси пішла назва свята – Катерина Санниця
- святкувати шумними застіллями не прийнято
- до столу подають пісну їжу
- увечері напередодні Катерини незаміжні дівчата збиралися на вечорниці й ворожили на судженого
Що не можна робити на Катерини
- не можна фізично працювати
- на столі не можуть стояти молочні та м’ясні страви
- не можна вживати алкоголь
Прикмети в день Катерини
- ясна погода на Катеринин день – буде морозна зима
- тепла погода – морози вдарять аж на Варварин день
- відлига і туман віщують морози за десять днів
- якщо випав сніг на суху землю –наступний рік буде неврожайним
- холодно – буде голодно
- маленькі зірки на небі - скоро буде снігопад.
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