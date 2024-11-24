Утримувати території на Курщині стратегічно недоцільно, - генерал армії Маломуж

Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"Ми змогли зайняти значну територію Курської області тоді, коли ворог був не готовий до цього. Це була правильно спланована операція, яку ворог не очікував й не мав сил та засобів, щоб протидіяти там. Ми ж не говоримо про якісь війська та лінії оборони, які долали наша армія. В Курській області під час проведення цієї операції російські строковики, ФСБ та росгвардійці просто тікали з позицій. Саме тому нам вдалось зайняти таку велику територію", - пояснив Маломуж.

Генерал зауважив, що операція ЗСУ в Курській області була досить ефективною. Втім, для масштабного успіху потрібно проводити ряд подібних дій. Утримувати лише один такий плацдарм на території ворога немає сенсу.

"Варто зауважити, що саме неочікуваність є основним методом ведення такої війни. Думаю, що наше командування також готувало удари по території Бєлгородської та Брянської областей, а також по тимчасово окупованих територіях, де ворог не має значних укріплених районів оборони. Для цього потрібно готувати резерви й проводити стратегічні удари. Операція ЗСУ в Курській області є таким ударом. Втім, утримувати цю територію зараз надзвичайно складно. Ворог постійно нарощує там зусилля. Утримувати ці території немає жодного стратегічного сенсу. Ми в маневренній війні. Тому потрібно маневрувати й відходити з цієї території, особливо якщо там немає значних укріплених районів та позицій для оборони", - додав він.