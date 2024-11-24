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Понад 1000 окупантів, 4 танки і 5 артсистем: втрати РФ за добу війни в Україні
Втрати особового складу російської окупаційної армії від початку повномасштабного вторгнення в Україну перевищили 730 тисяч осіб
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Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 24.11.24 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 730 740 (+1020) осіб,
- танків ‒ 9423 (+4) од,
- бойових броньованих машин ‒ 19 209 (+17) од,
- артилерійських систем – 20 765 (+5) од,
- РСЗВ – 1254 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 1004 (+0) од,
- літаків – 369 (+0) од,
- гелікоптерів – 329 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 19 366 (+1),
- крилаті ракети ‒ 2764 (+0),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 29 864 (+14) од,
- спеціальна техніка ‒ 3679 (+1) од.
Дані уточнюються.
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