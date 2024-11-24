У ракетах, які КНДР надає РФ для ударів по Україні, виявили компоненти, вироблені у США та Європі, - CNN

Про це пише CNN.

Україна постраждала від сплеску російських балістичних ракетних атак, приблизно третина з яких використовувала північнокорейську зброю, яка може літати лише тому, що працює на західній схемі, отриманій попри санкції, заявили українські військові виданню.

Росія випустила близько 60 північнокорейських ракет KN-23 по Україні цього року, за словами представника українського Міноборони.

У серпні та вересні стався сплеск атак балістичними ракетами, коли Україна вперше публічно розповіла про використання КН-23.

"Українські офіційні особи надали CNN доступ до фрагментів уламків зброї, які показують очевидний ступінь схем американського та європейського виробництва чи розроблених схем у їхніх системах наведення", - йдеться у повідомленні.

Відповідно до нещодавнього звіту Української незалежної антикорупційної комісії (НАКО), ключові компоненти, які використовуються в північнокорейських ракетах, виробляють 9 західних виробників, у тому числі компанії, що базуються в Сполучених Штатах, Нідерландах і Британії. Деякі частини ракет KN-23/24, які вони проаналізували, були виготовлені зовсім недавно, у 2023 році, що свідчить про можливість швидкої доставки до Північної Кореї.

"Усе, що працює, щоб керувати ракетою, змушувати її літати, — це все сторонні компоненти. Вся електроніка іноземна. Нічого корейського в ньому немає. Єдине, що є корейським, — це метал, який швидко іржавіє та піддається корозії", – сказав начальник військово-дослідної лабораторії Київського НДІ судових експертиз Андрій Кульчицький.

Співробітник розвідки Міноборони України сказав, що їхнім розслідування заважають пошкодження осколків ракети, але все ж можна визначити, що переважна більшість компонентів є західними. За його словами, ймовірно, 70% комплектуючих американські, від відомих компаній. Все інше - компоненти, виготовлені в Німеччині та Швейцарії.

Як західні компоненти потрапляють до КНДР

За словами експертів із пошуку зброї, перевіреної інформації про те, як саме компоненти потрапляють до Північної Кореї, немає. Але всі ознаки вказують на те, що Китай є ймовірним каналом, кажуть експерти.

"Ми успішно відстежили деякі з цих компонентів, і останні відомі зберігачі — китайські компанії. Це означає, що китайські фірми купували компоненти у виробників і ряду посередників. Перехід рідко трапляється на заводі, який виготовляє компоненти", — сказав Демієн Сплітерс, заступник директора з операцій CAR, який займається незалежним документуванням перенаправленої зброї.

CAR дотримується політики "не називати і не ганьбити" конкретних виробників, оскільки немає доказів того, що фірми навмисно відправляли запчастини до Північної Кореї.

"Деякі частини цих комплектуючих можуть бути насправді підробленими та зробленими в Китаї. Але ми не можемо бути впевнені на 100%", — розповіла Вікторія Вишнівська, старший науковий співробітник НАКО.

Один виробник зміг надати НАКО докази того, що недорогий електронний компонент, знайдений у північнокорейській ракеті, був підробленим.

За даними CAR, існує понад 250 компаній, чиї компоненти були виявлені в північнокорейських ракетах. Але більшість цієї електроніки продається п’яти основним дистриб’юторам, які розташовані в Сполучених Штатах і Канаді. CAR закликає політиків зосередити більше зусиль на регулюванні цих розподільних компаній.