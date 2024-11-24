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На фронті за добу сталося 227 боєзіткнень: Генштаб звітує про складну ситуацію
Упродовж доби 13 листопада на російсько-українському фронті відбулося 227 бойових зіткнень. Найактивніше росіяни продовжують атакувати на Покровському напрямку
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Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ 24 листопада.
За уточненою інформацією, вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 39 авіаударів, зокрема, скинув 53 КАБ. Крім цього, здійснив понад три тисячі обстрілів, з них 159 - із реактивних систем залпового вогню та залучив для ураження понад 800 дронів-камікадзе.
Агресор завдавав авіаударів в районах населених пунктів Лозова Харківської області; Твердохлібове Луганської області; Григорівка, Білогорівка, Часів Яр, Торецьк, Неліпівка, Катеринівка, Іванопілля, Яблунівка, Зоря, Олександропіль, Гродівка, Миролюбівка, Єлизаветівка, Суха Балка, Дачне, Романівка, Улакли, Костянтинопіль, Велика Новосілка Донецької області.
За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили два райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, та одну радіолокаційну станцію ворога.
Ситуація по напрямках
Минулої доби на Харківському напрямку відбулося 13 бойових зіткнень з російськими загарбниками в районах Вовчанська та Тихого.
На Куп’янському напрямку за добу відбулося 12 атак загарбників. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Глушківки, Синьківки, Загризового, Новоплатонівки, Кіндрашівки, Піщаного та Зеленого Гаю.
На Лиманському напрямку ворог атакував 17 разів. Намагався вклинитися в нашу оборону поблизу Дружелюбівки, Твердохлібового, Новоєгорівки, Греківки, Новомихайлівки, Чернещини, Копанок, Ямполівки та Тернів.
На Сіверському напрямку минулої доби наші захисники відбили один ворожий штурм в районі Білогорівки.
На Краматорському напрямку окупанти атакували тричі у районах Ступочок та Часового Яру.
На Торецькому напрямку ворог здійснив дві атаки у бік Торецька.
На Покровському напрямку наші захисники зупинили 55 атак агресора в районах населених пунктів Промінь, Лисівка, Крутий Яр, Мирноград, Григорівка, Миролюбівка, Жовте, Пушкіне, Петрівка та Пустинка. Найбільша концентрація боєзіткнень була поблизу Даченського. Ворог активно використовував для ударів на напрямку бомбардувальну та штурмову авіацію.
На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 47 атак. Активно застосовуючи авіацію, окупанти намагалися просунутися вперед поблизу Берестків, Дальнього, Романівки, Сонцівки, Зорі, Новодмитрівки, Курахового, Катеринівки та Антонівки.
На Времівському напрямку противник здійснив 26 штурмів наших позицій в районах Великої Новосілки, Новодарівки, Трудового, Сухих Ялів, Роздольного, Костянтинопільського та Рівнопілля.
На Гуляйпільському та Оріхівському напрямках минулої доби ворог штурмових дій не проводив.
П’ять разів без успіху війська загарбників намагалися витіснити підрозділи Сил оборони зі займаних позицій на Придніпровському напрямку.
Триває операція в Курській області. За минулу добу ворог завдав по позиціях наших воїнів 197 артилерійських обстрілів, з них 13 із реактивних систем залпового вогню.
На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.
- Тим часом втрати особового складу російської окупаційної армії від початку повномасштабного вторгнення в Україну перевищили 730 тисяч осіб.
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