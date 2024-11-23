Атеш: у підрозділах РФ зростає кількість конфліктів між російськими військовими та бурятами, є випадки вбивств

Про це повідомляє військовий рух українців та кримських татар "Атеш".

Агент руху з-поміж військовослужбовців 218 танкового полку ЗС Росії повідомив про місце дислокації військової бази поблизу лінії фронту в Донецькій області.

За його словами, на базу постійно приїжджають машини, висаджують військових та одразу їдуть, не залишаючи техніки. Агент зазначає, що це танкісти з Бурятії, які готуються до участі у наступі на цьому напрямі.

"Також відомо про три "200-і" небойові втрати через внутрішні конфлікти між російськими військовими і бурятами. Невдоволення бурятів продовжує зростати, що призводить до частих випадків знущань та принижень росіян, провокуючи ще більшу напруженість усередині підрозділів", - розповіли партизани.