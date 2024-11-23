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Атеш: у підрозділах РФ зростає кількість конфліктів між російськими військовими та бурятами, є випадки вбивств

Ксенія Золотова
23 листопада, 2024 субота
10:57
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Партизани руху "Атеш" розвідали базу ЗС Росії в Донецькій області, куди регулярно привозять, імовірно, військових із Бурятії. Між росіянами та бурятами часто виникають конфлікти, відомо про випадки вбивств

Зміст

Про це повідомляє військовий рух українців та кримських татар "Атеш".

Агент руху з-поміж військовослужбовців 218 танкового полку ЗС Росії повідомив про місце дислокації військової бази поблизу лінії фронту в Донецькій області. 

За його словами, на базу постійно приїжджають машини, висаджують військових та одразу їдуть, не залишаючи техніки. Агент зазначає, що це танкісти з Бурятії, які готуються до участі у наступі на цьому напрямі.

"Також відомо про три "200-і" небойові втрати через внутрішні конфлікти між російськими військовими і бурятами. Невдоволення бурятів продовжує зростати, що призводить до частих випадків знущань та принижень росіян, провокуючи ще більшу напруженість усередині підрозділів", - розповіли партизани.

  • Партизанський рух "Атеш" причетний до успішної операції Сил оборони України з ліквідації російського підрозділу БПЛА.
Теги:
Новини
Україна
Росія
військові
російська армія
Донеччина
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