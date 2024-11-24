На окупованій Луганщині з 2022 року кількість бригад швидкої зменшилася на третину, - ОВА

Про це повідомив очільник Луганської ОВА Артем Лисогор.

Зазначається, що на початку 2022 року у так званій ЛНР працювали 124 бригади екстреної швидкої допомоги.

"Після окупації росіянами значної частини Луганщини понад два роки тому кількість таких бригад мала б зрости. Втім, на сьогодні вони мають лише 85 бригад швидкої", - наголосив Лисогор.

За його словами, за цей час кількість співробітників зменшилася майже на третину.

"Штат укомплектовано лише на 49 %. Скорочення тривають", - додав голова ОВА.