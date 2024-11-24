На окупованій Луганщині з 2022 року кількість бригад швидкої зменшилася на третину, - ОВА
У населених пунктах Луганської області, які росіяни окупували у 2022 році, за понад два роки зменшилася кількість бригад швидкої допомоги майже на третину і продовжує зменшуватися
Про це повідомив очільник Луганської ОВА Артем Лисогор.
Зазначається, що на початку 2022 року у так званій ЛНР працювали 124 бригади екстреної швидкої допомоги.
"Після окупації росіянами значної частини Луганщини понад два роки тому кількість таких бригад мала б зрости. Втім, на сьогодні вони мають лише 85 бригад швидкої", - наголосив Лисогор.
За його словами, за цей час кількість співробітників зменшилася майже на третину.
"Штат укомплектовано лише на 49 %. Скорочення тривають", - додав голова ОВА.
- Ще у квітні повідомлялося, що рівень медичної допомоги на ТОТ Луганщини стає катастрофічно низьким. Росіяни там виписують пацієнтам ліки, постачання яких в регіон не здійснюється.
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