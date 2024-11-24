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На окупованій Луганщині з 2022 року кількість бригад швидкої зменшилася на третину, - ОВА

Світлана Кравченко
24 листопада, 2024 неділя
10:03
Війна з Росією швидка

У населених пунктах Луганської області, які росіяни окупували у 2022 році, за понад два роки зменшилася кількість бригад швидкої допомоги майже на третину і продовжує зменшуватися

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Про це повідомив очільник Луганської ОВА Артем Лисогор.

Зазначається, що на початку 2022 року у так званій ЛНР працювали 124 бригади екстреної швидкої допомоги. 

"Після окупації росіянами значної частини Луганщини понад два роки тому кількість таких бригад мала б зрости. Втім, на сьогодні вони мають лише 85 бригад швидкої", - наголосив Лисогор. 

За його словами, за цей час кількість співробітників зменшилася майже на третину. 

"Штат укомплектовано лише на 49 %. Скорочення тривають", - додав голова ОВА.

  • Ще у квітні повідомлялося, що рівень медичної допомоги на ТОТ Луганщини стає катастрофічно низьким. Росіяни там виписують пацієнтам ліки, постачання яких в регіон не здійснюється.
     
Теги:
Новини
Суспільство
Медицина
Луганщина
окуповані території
окупанти
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