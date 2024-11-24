Команда Михайла Федорова відсторонена від управління Держспецзв'язком. Формальний контроль за фондом United 24 збережено, але джерела надходження коштів до фонду фактично обрізані.

Головою Держспецзв'язку урядом призначено військового генерала Олександра Потія, але розподіл ресурсів буде зосереджено у руках його першого заступника — Ростислава Замлинського. Замлинський — довірена особа голови ОП Андрія Єрмака, який при міністрі оборони Олексії Резнікові обіймав посаду заступника міністра оборони з питань фінансів та внутрішнього аудиту. Саме Замлинський візував та контролював ціни на усіх скандальних закупівлях Резнікова, коли навіть елементарна питна вода куплялась дорожче за ринкові ціни, а зимові куртки для армії куплялись через фірми-посередники депутата Слуги народу, і насправді виявились не зимовими, а осінніми.

Після скандалу та запитів наших західних союзників офіс президента прибрав Замлинського з Міноборони і Єрмак призначив його послом МЗС з питань особливих доручень.

Мета інтриги очевидна — Єрмак помстився Федорову за спробу взяти під контроль міністерство оборони, і намагається повністю політично прибрати вплив Федорова, так, як раніше Кубракова та інших. Читайте також: Дайте війську дрони!

У 2023-му році завдяки особистому рішенню Верховного головнокомандувача Володимира Зеленського Федоров отримав з бюджету значні кошти та почав системне фінансування кількох важливих проєктів створення та застосування українських дронів. Розвиток дронів став фактично проєктом Верховного головнокомандувача, саме Зеленський визначив Федорова оператором проєкту. Перша створена у рамках цього президентського рішення бойова частина дронів Нацгвардії лише за один рік бойової служби знищила понад 8 тисяч одиниць бойової техніки російських окупантів — це феноменальна результативність, найвища серед усіх частин сил оборони.

Треба чесно сказати, що таке масштабування стало можливим завдяки рішенню та підтримці президента Зеленського, голови уряду Шмигаля, міністра фінансів Марченка і за управлінням Федорова.

Зеленський був задоволений і дійсно, це і наразі єдина, дуже успішна реформа у військовій галузі, яку запровадив Верховний головнокомандувач за роки війни.

Проте ця реформа торкнулась тільки деяких військових частин і не стала системною, не охопила всю армію, яка жорстоко потерпала та потерпає від застарілої організації та нестачі коштів на закупівлю дронів. Федоров запропонував Зеленському провести реформу, в основі якої — масштабувати успішні проєкти застосування дронів в усій армії, збільшити кількість ресурсів, які спрямовуються на дрони та підрозділи дронів.

Для адміністрування цього Федоров пропонував на посаду міністра оборони свого друга — віцепрем'єр-міністра та міністра інфраструктури Олександра Кубракова, який мав довіру в Зеленського, організаційні здібності та взаємодію з західними партнерами. В рамках цього плану були створені Сили безпілотних систем, очолити які Федоров запропонував президенту кандидатуру Вадима Сухаревського. Зеленський призначив Сухаревського після особистої співбесіди.

Але як тільки Федоров озвучив цей план, Єрмак став його смертельним ворогом. Єрмак намагається контролювати усю зовнішню політику — а для цього потрібно мати свою людину і на МЗС, і на МО. Єрмак намагається контролювати виключно інформаційні та фінансові потоки через своїх людей, а чи знають щось ці люди про війну чи дрони, питання не важливе.

Першим Єрмак політично знищив Кубракова. Федорова збити важче, тому Єрмак почав операцію по його усуненню з обмеження впливу, і фактично забрав розподіл коштів на дрони.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський зробив багато, щоб Сухаревський не зміг самостійно працювати, достатньо сказати, що навіть начальника штабу СБС Сирський не затверджував 8 місяців. Очевидно, що він робив це не просто з власних міркувань, а значною мірою через вплив Єрмака. Читайте також: Як влада мала б боротися з telegram

Я не хочу сказати, що робота Федорова була бездоганною, що кадрові рішення були завжди компетентні, що закупівлі дронів завжди були чисті, що не було претензій до цін, посередників та скандалів. Для критики Федорова також були та є об'єктивні підстави, і про це треба чесно говорити. Просто якщо оцінювати результати та подивитись на баланс — скільки вклали та скільки знищили, і очевидно, що втрати ворога внаслідок реалізації цього проєкту навіть не у рази — на 5-6 порядків більше, ніж наші витрати на знищення цієї техніки та особового складу.

Так що усе пізнається у порівнянні, і зараз, коли лобістами у певних компаній-виробників є чинні високопосадовці та друзі Єрмака, Арахамії, Колюбаєва, Міндіча, а ексзаступник Резнікова відповідає за гроші, претензій навряд чи стане менше.

Зараз усю відповідальність за розвиток дронів, тобто за порядок технологічних змін в армії, за визначення пріоритетів фінансування, за можливість змінити невдалий наразі хід війні, особисто взяв на себе Андрій Єрмак та його команда. Чи зможуть вони адмініструвати галузь дронів — побачимо дуже скоро, і будемо інформувати.