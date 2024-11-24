Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Погляд Чому Єрмак прибрав людей Федорова з Міноборони
OPINION

Чому Єрмак прибрав людей Федорова з Міноборони

24 листопада, 2024 неділя
10:00
Погляд

Міністра цифровізації Федорова відсторонили від забезпечення дронами. Дронами буде займатись голова ОП Єрмак, а гроші розподілить чиновник, який контролював фінанси при Резнікові

Зміст

Команда Михайла Федорова відсторонена від управління Держспецзв'язком. Формальний контроль за фондом United 24 збережено, але джерела надходження коштів до фонду фактично обрізані. 

Головою Держспецзв'язку урядом призначено військового генерала  Олександра Потія, але розподіл ресурсів буде зосереджено у руках його першого заступника — Ростислава Замлинського. Замлинський — довірена особа голови ОП Андрія Єрмака, який при міністрі оборони Олексії Резнікові обіймав посаду заступника міністра оборони з питань фінансів та внутрішнього аудиту. 

Саме Замлинський візував та контролював ціни на усіх скандальних закупівлях Резнікова, коли навіть елементарна питна вода куплялась дорожче за ринкові ціни, а зимові куртки для армії куплялись через фірми-посередники депутата Слуги народу, і насправді виявились не зимовими, а осінніми. 

Після скандалу та запитів наших західних союзників офіс президента прибрав Замлинського з Міноборони і Єрмак призначив його послом МЗС з питань особливих доручень. 

Мета інтриги очевидна  — Єрмак помстився Федорову за спробу взяти під контроль міністерство оборони, і намагається повністю політично прибрати вплив  Федорова, так, як раніше Кубракова та інших. 

Читайте також: Дайте війську дрони!

У 2023-му році завдяки особистому рішенню Верховного головнокомандувача Володимира Зеленського Федоров отримав з бюджету значні кошти та почав системне фінансування кількох важливих проєктів створення та застосування українських дронів. Розвиток дронів став фактично проєктом Верховного головнокомандувача, саме Зеленський визначив Федорова оператором проєкту. Перша створена у рамках цього президентського рішення бойова частина дронів Нацгвардії лише за один рік бойової служби знищила понад 8 тисяч одиниць бойової техніки російських окупантів — це феноменальна результативність, найвища серед усіх частин сил оборони. 

Треба чесно сказати, що таке масштабування стало можливим завдяки рішенню та підтримці президента Зеленського, голови уряду Шмигаля, міністра фінансів Марченка і за управлінням Федорова. 

Зеленський був задоволений  і дійсно, це і наразі єдина, дуже успішна реформа у військовій галузі, яку запровадив Верховний головнокомандувач за роки війни. 

Проте ця реформа торкнулась тільки деяких військових частин і не стала системною, не охопила всю армію, яка жорстоко потерпала та потерпає від застарілої організації та нестачі коштів на закупівлю дронів. Федоров запропонував Зеленському провести реформу, в основі якої — масштабувати успішні проєкти застосування дронів в усій армії, збільшити кількість ресурсів, які спрямовуються на дрони та підрозділи дронів.

Для адміністрування цього Федоров пропонував на посаду міністра оборони свого друга — віцепрем'єр-міністра та міністра інфраструктури Олександра Кубракова, який мав довіру в Зеленського, організаційні здібності та взаємодію з західними партнерами. В рамках цього плану були створені Сили безпілотних систем, очолити які Федоров запропонував президенту кандидатуру Вадима Сухаревського. Зеленський призначив Сухаревського після особистої співбесіди.

Але як тільки Федоров озвучив цей план, Єрмак став його смертельним ворогом. Єрмак  намагається контролювати усю зовнішню політику — а для цього потрібно мати свою людину і на МЗС, і на МО. Єрмак намагається контролювати виключно інформаційні та фінансові потоки через своїх людей, а чи знають щось ці люди про війну чи дрони, питання не важливе.

Першим Єрмак політично знищив Кубракова. Федорова збити важче, тому Єрмак почав операцію по його усуненню з обмеження впливу, і фактично забрав розподіл коштів на дрони. 

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський зробив багато, щоб Сухаревський не зміг самостійно працювати, достатньо сказати, що навіть начальника штабу СБС Сирський не затверджував 8 місяців. Очевидно, що він робив це не просто з власних міркувань, а значною мірою через вплив Єрмака. 

Читайте також: Як влада мала б боротися з telegram

Я не хочу сказати, що робота Федорова була бездоганною, що кадрові рішення були завжди компетентні, що закупівлі дронів завжди були чисті, що не було претензій до цін, посередників та скандалів. Для критики Федорова також були та є об'єктивні підстави, і про це треба чесно говорити.  Просто якщо оцінювати результати та подивитись на баланс — скільки вклали та скільки знищили, і очевидно, що втрати ворога внаслідок реалізації цього проєкту навіть не у рази — на 5-6 порядків більше, ніж наші витрати на знищення цієї техніки та особового складу. 

Так що усе пізнається у порівнянні, і зараз, коли лобістами у певних компаній-виробників є чинні високопосадовці та друзі Єрмака, Арахамії, Колюбаєва, Міндіча, а ексзаступник Резнікова відповідає за гроші, претензій навряд чи стане менше.  

Зараз усю відповідальність за розвиток дронів, тобто за порядок технологічних змін в армії, за визначення пріоритетів фінансування, за можливість змінити невдалий наразі хід війні, особисто взяв на себе Андрій Єрмак та його команда. Чи зможуть вони адмініструвати галузь дронів  — побачимо дуже скоро, і будемо інформувати.

Бо як сказав президент В.Зеленський у Плані стійкості: "Ми не маємо боятися говорити про складні речі та проблеми в армії. Ефективні рішення можливі лише за умови чесної розмови... Проблеми треба долати, а не замовчувати. Причини – з’ясовувати й прибирати".

Джерело

Про автора: Юрій Бутусов, журналіст

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Теги:
Новини
Україна
політика
зброя
військові
Володимир Зеленський
Юрій Бутусов
Війна з Росією
безпілотник
Андрій Єрмак
Військові новини
Міністр оборони України
Читайте також:
Дональд Туск
Автор Марія Науменко
22 листопада, 2024 п'ятниця
"Відчуваємо, що наближається невідоме": Туск про ймовірність глобального конфлікту з Росією
імпорт електроенергії
Автор Оксана Ліховід
21 листопада, 2024 четвер
"Залишилось протриматися ще місяць, а далі буде все позитивно": енергетичний експерт про імпорт електроенергії
Петер Сіярто
Автор Дар'я Куркіна
22 листопада, 2024 п'ятниця
Сіярто заявив, що санкції США проти Газпромбанку "є атакою на суверенітет" Угорщини
  • USD 41.16
    Купівля 41.16
    Продаж 41.65
  • EUR
    Купівля 43.07
    Продаж 43.85
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, неділя
24 листопада
10:03
швидка
На окупованій Луганщині з 2022 року кількість бригад швидкої зменшилася на третину, - ОВА
10:00
церква
День великомучениці Катерини: історія, прикмети, традиції та заборони
09:47
Макс Ферстаппен
Нідерландець Макс Ферстаппен четвертий раз поспіль став чемпіоном Формули-1
09:30
безпілотник, дрон
Росіяни заявили про збиття двох ракет і 36 безпілотників над 5 областями
09:29
Уламки північнокорейських ракет
У ракетах, які КНДР надає РФ для ударів по Україні, виявили компоненти, вироблені у США та Європі, - CNN
09:23
ЗСУ, мобільні вогневі групи ППО
Сили ППО збили 50 з 73 дронів, якими росіяни атакували Україну
09:04
Румунія, прапор Румунії
У Румунії стартував перший тур президентських виборів
09:00
стрілянина
В Йорданії біля посольства Ізраїлю сталася стрілянина: троє постраждалих
08:40
COP29
На Кліматичному саміті ООН країни погодили щорічну фінансову допомогу у $300 млрд країнам, що розвиваються
08:39
Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус
Росія за три місяці виробляє стільки ж зброї та боєприпасів, скільки ЄС за рік, - Пісторіус
08:16
ЗСУ, зброя, Міноборони
На фронті за добу сталося 227 боєзіткнень: Генштаб звітує про складну ситуацію
08:00
OPINION
Блокада на кордоні з Польщею: кому на руку?
07:43
Інфографіка
втрати окупантів
Понад 1000 окупантів, 4 танки і 5 артсистем: втрати РФ за добу війни в Україні
07:37
БПЛА "шахед", безпілотник, дрон
Росія вночі атакувала Київ безпілотниками: тривога тривала понад 3 години
07:20
Країни-учасниці саміту з продбезпеки заявили про виділення $44 млн на програму "Зерно з України"
06:00
OPINION
Не тільки питання перемовин: Рютте переконує Трампа
2024, субота
23 листопада
23:56
вогонь, полум'я, пожежа
У росіян є просування на Курщині, Донеччині та Харківщині, - DeepState
23:13
Олександр Усик і Тайсон Фʼюрі
"Пояси знову будуть моїми": Фʼюрі зробив амбітну заяву перед боєм з Усиком
22:38
Роман Кабачій
До комуністичних Голодоморів українці від нестачі їжі масово не вмирали, лише від епідемій, - історик Кабачій
22:38
Віктор Циганков, Ла Ліга, Жирона
Циганков вперше з вересня зіграв у Ла Лізі та допоміг "Жироні" розгромити "Еспаньйол"
22:37
Ексклюзив
Віталій Портников
Портников назвав умови, за яких війна може закінчитися у 2025 році
22:16
Генеральний секретар ЦК КПРС у 1982-1984 рр. Юрій Андропов
За Андропова агентура КДБ вишукувала, хто з України передає на Захід списки жертв та спогади про Голодомор: Служба зовнішньої розвідки оприлюднила документи
22:02
Ексклюзив
Володимир Зеленський і Дональд Трамп
Є нюанс, через який республіканці жодним чином не припинять підтримку України, - російський опозиційний експерт Морозов
21:59
Ерлінг Холанд і Філ Фоден, АПЛ, Манчестер Сіті
"Ман Сіті" програв свій 5-й матч поспіль, цього разу "Тоттенгему". Це найгірший відрізок у карʼєрі Гвардіоли
21:56
фейк, розсилка
У мережі шириться фейк про нібито виїзд співробітників низки посольств за межі України: в ЦПД спростували
21:35
Ексклюзив
Віталій Портников
Путін може вважати, що ескалація ситуації дасть йому кращі позиції в розмові з Трампом, - Портников про ядерну загрозу
21:29
Буджак на мапі України
Під час влаштованого Сталіним голодомору вимерло 50% гагаузів, а сьогодні вони вірять російській пропаганді й Україна занехаяла цей регіон, - історик Кабачій
21:26
Віктор Бондарєв
Російський сенатор анонсував повторний удар "Орешником"
21:24
Операції з золотом
Вірменські компанії допомагають РФ обходити західне ембарго на торгівлю золотом, – ЗМІ
21:05
Донбас, Донеччина, війна
Навколо Великої Новосілки на півдні Донеччини вкрай складно, ситуація продовжує погіршуватися, - DeepState
20:42
Роман Яремчук, збірна України, Євро-2024
У Греції встановили цінник на українця, якого забажали продати після вдалого матчу за збірну
20:27
Ексклюзив
Дональд Трамп
Трамп не в змозі забезпечити ні одну з умов закінчення війни, - російський опозиційний експерт Морозов
20:10
Оновлено
До кінця сьогоднішнього дня в Україні світло не вимикатимуть
20:03
OPINION
Хоронителі пам'яті совка
20:00
У Києві вночі сталася стрілянина в готелі: загинув 27-річний чоловік
19:58
Озброєні комуністичною символікою: у Греції невідомі напали на українців під час акції до роковин Голодомору
19:53
Оновлено
Карпати, УПЛ
"Ворскла" здолала "ЛНЗ Черкаси", "Шахтар" розніс "Інгулець". Результати та розклад 14-го туру УПЛ
19:48
У Броварах вибухнула граната у квартирі: постраждала жінка
19:37
Війна з Росією, ЗСУ
"Генерал, який не був в окопі, – не генерал": Зеленський про зміну підходів до управління в ЗСУ
19:29
Рабин Цві Коган
В Абу-Дабі зник безвісти рабин: до пошуків підключилась ізраїльська розвідка
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV