Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Погляд Як влада мала б боротися з telegram
OPINION

Як влада мала б боротися з telegram

Костянтин Корсун
23 листопада, 2024 субота
18:05
Погляд

Не блокувати tелеграм технічними методами, не забороняти його громадянам, натомість надати максимально широкі роз’яснення ризиків і "перестати подавати поганий приклад"*

Зміст

Ось як "держава здорової людини" могла б протидіяти telegram в Україні.

"Уряд Канади наказує ліквідувати TikTok Technology Canada, Inc. з огляду на [інтереси] національної безпеки та відповідно до Закону про інвестиції Канади", – це написано на офіційному сайті Уряду Канади. 

Заява зроблена від імені міністра інновацій, науки та промисловості Франсуа-Філіпа Шампаня. За словами міністра, "рішення було засноване на інформації та доказах, зібраних під час перевірки, а також згідно з порадою спільноти безпеки та розвідки Канади та інших урядових партнерів". 

Просто нагадаю, що ГУР МО, РНБО України та навіть президентська СБУ неодноразово публічно наголошували, що telegram містить низку серйозних загроз національній безпеці нашої країни. 

Але при цьому, громадянам Канади одразу повідомляють, що "уряд не блокує доступ канадців до програми TikTok або їх здатності створювати контент. Рішення використовувати застосунок або платформу для соціальних мереж — це особистий вибір. Для канадців важливо прийняти хороші практики кібербезпеки та оцінити можливі ризики використання платформ та застосунків соціальних мереж, включаючи те, як їхня інформація, ймовірно, буде захищена, керована, використана та передана іноземним суб'єктам, а також знати, закони якої країни застосовуються. Уряд закликає канадців ознайомитися з керівництвом, виданим Канадським центром кібербезпеки Міністерства безпеки зв'язку, щоб допомогти їм оцінити ці ризики".

Це я і називаю "дорослістю" в управлінні країною: громадянам нічого не забороняють, нічого не блокують технічними методами (як за порєбріком та в нас), але наполегливо рекомендують утриматися, чітко проголошуючи суттєві ризики кібербезпеки, а також надаючи відповідні роз’яснення від Центру кібербезпеки. 

Прозоро, чесно, публічно, професійно. А не те що у нас.

І ще таким чином уряд Канади репутаційно дистанціюється від небезпечної соцмережі: мовляв, "самі не користуємося і вам не радимо", подаючи тим самим громадянам хороший приклад. А не створює "офіційні канали" небезпечної соцмережі на усіх держресурсах.

Останнє речення заяви особливо показове: "Хоча Канада продовжує вітати прямі іноземні інвестиції, уряд діятиме рішуче, коли інвестиції загрожують нашій національній безпеці".

Іншими словами: гроші – то гарно, але давайте чітко відділяти зло від бабла.

Але при цьому — не блокуючи Тік-Ток як соцмережу. Уряд Канади діє мудріше та зменшує грошові потоки, які його живлять. Звісно, ліквідація TikTok Technology Canada, Inc. як дочірньої компанії — не вб’є TikTok у Канаді, але суттєво зменшить його прибутки. Тим самим вельми обмежить зацікавленість канадських підприємців у зароблянні грошей на TikTok.

А що у нас? Керівник одного з найбільших офіційних партнерів telegram в Україні входить до складу "Ради з питань підтримки підприємництва в умовах воєнного стану" при президентові України, а також настільки близький до міністерства цифрових трансформаторів, що його пророкують у крісло міністра "після Федорова". 

Про подібні до канадського зважені, "державницькі" підходи у мінімізації ризиків від Telegram  для інформаційної безпеки країни я говорю вже років два-три.

Нагадаю, що суть моїх публічних пропозицій приблизно така: не блокувати telegram технічними методами (це тупо), не забороняти його громадянам, натомість надати максимально широкі роз’яснення ризиків та "перестати подавати поганий приклад". І, звісно, обрізати можливості монетизації та заробітку на "телезі".

Згоден, 70-80% українців користуються telegram, хоча здебільшого як альтернативою "єдиним марафонам".

Так у Канаді теж до біса користувачів TikTok.

Але ж Канада зробила свій вибір між безпекою держави та популярністю соцмережі у громадян, причому чітко, офіційно та недвозначно.

То що заважає Україні зробити приблизно те ж саме? Ось вам готовий шаблон. Бери м’яч і струяч.

Якщо хочеш дійсно захистити країну під час війни від ворожої пропаганди, а не рахувати рейтинги.

P.S. До речі, у приватних бесідах українські користувачі telegram неодноразово говорили мені: "Нууу, якщо/коли наш уряд оголосить telegram поза законом, – то і ми перейдемо в інші месенджери, не проблема взагалі". Так що майте на увазі, панове політики. І пані, звісно.

*Публікується зі збереженням стилю автора

Джерело

Про автора. Костянтин Корсун, експерт з кібербезпеки

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Теги:
Новини
Суспільство
Україна
політика
Технології
Канада
кібератаки
Telegram
Читайте також:
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Автор Оксана Ліховід
22 листопада, 2024 п'ятниця
Експериментальне випробування РФ залишків міжконтинентальних ракет РС-26, - Згурець про удар по Дніпру
мокрий сніг
Автор Катерина Ганжа
22 листопада, 2024 п'ятниця
Синоптикиня Наталка Діденко розповіла, якої погоди чекати українцям цими вихідними
Еммануель Макрон
Автор Ольга Бабишена
23 листопада, 2024 субота
Назвав лідерів країни придурками: Гаїті викликала посла Франції через висловлювання Макрона
  • USD 41.16
    Купівля 41.16
    Продаж 41.65
  • EUR
    Купівля 43.09
    Продаж 43.86
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, субота
23 листопада
18:46
Інтерв’ю
Анатолій Храпчинський
У застосування Росією ядерної зброї я не вірю. Розмова Еспресо з авіаекспертом Храпчинським
18:25
Володимир Зеленський
Зеленський: у січні хочу почути нові пропозиції Трампа щодо плану завершення війни
17:51
Володимир Зеленський
Путін дав наказ витіснити ЗСУ з Курщини до інавгурації Трампа, – Зеленський
17:25
МВС створило електронну мапу понад 2000 випадків канібалізму під час Голодомору
17:23
Ексклюзив
Володимир Путін і Дмитро Пєсков
Кремль буде позначати Трампу свої рамки щодо припинення війни, - російський опозиційний експерт Морозов
17:20
Віктор Ющенко
Розвідка США розсекретила, що Віктора Ющенка у 2004 році отруїла Росія, - Bloomberg
17:03
ЗСУ
На фронті з початку доби відбулося 125 боєзіткнень: росіяни завдали 110 обстрілів по Курщині
17:03
Жан-Ноель Барро
Немає ніяких "червоних ліній", коли йдеться про підтримку України, - очільник МЗС Франції Барро про можливість залучення до війни французьких військових
16:52
Заходи у США за участі Зеленського від 24.09. Володимир Зеленський
Український експорт продовольства забезпечує 400 млн людей у 100 країнах, - Зеленський
16:39
Ексклюзив
Володимир Зеленський і Дональд Трамп
Без гарантій безпеки для України жодні переговори не мають сенсу, - дипломат Брайза
16:34
Мати пекла коржики з перетертих бруньок, половина села не вижила: 100-річна жителька Черкащини розповіла про Голодомор
16:22
Огляд
Іван Калюжний (праворуч), Албанія - Україна
Волейболісти-втікачі та успіх України в Лізі націй: головні новини українського спорту за тиждень
16:09
Рафал Тшасковський
Тшасковський переміг Сікорського на праймериз "Громадянської коаліції": він стане кандидатом у президенти Польщі
16:05
OPINION
Путіне, Шойгу, де "Орєшнік"?
15:59
Ексклюзив
У Кентерберійському соборі розпочнеться особливе богослужіння з ушанування пам'яті жертв Голодомору
15:53
Російські окупанти без опізнавальних знаків у Криму у 2014 році
Росіяни викрали щонайменше 785 об'єктів української культурної спадщини
15:52
Майк Раундс
"Ми брешемо самі собі": соратник Трампа Майк Раундс відкинув ідею мирних переговорів із Путіним
15:34
путін
Путін під час "ракетного" звернення 21 листопада жодного разу не поворухнув руками: Bild припустив, що це означає
15:25
обстріл, ППО
Україна може збивати нові російські ракети "Кедр", що здатні нести "ядерку": NV дізнався як
15:11
штормове попередження
Сильний вітер, ожеледиця та 13 см снігу: Велику Британію накрив шторм "Берт"
15:07
Валерій Залужний
Залужний: ближче до 2027 року армія РФ може здійснити технологічний прорив
15:06
Ексклюзив
Пуск ракети "Сармат" (РФ)
Росіяни мають одиниці таких ракет: авіаексперт Романенко про ракетний удар РФ по Дніпру 21 листопада
14:59
мокрий сніг
Де 24 листопада очікувати опади та мороз: прогноз погоди від Наталки Діденко
14:55
нафта ембарго санкції
Чехія скасовує дозвіл на імпорт російських нафтопродуктів з наступного року
14:35
Андрій Юсов
У Росії діє система катувань полонених, для якої готують "окремих спеціалістів", - Юсов
14:22
ракети Taurus
Президентка Європарламенту Мецола закликала Німеччину надати Україні далекобійні ракети Taurus
14:21
Дрон PD-2
Інноваційний підхід: на Времівському напрямку ЗСУ поєднали автомат з дроном
14:13
Ексклюзив
Дональд Трамп
До інавгурації Трампа створилася турбулентність десь на 60, а, можливо, 90 днів, - російський опозиційний експерт Морозов
14:04
Оновлено
Газпромбанк
Банки у Європі та Азії припиняють обслуговувати картки системи UnionPay, видані російським Газпромбанком
14:00
OPINION
"Мирні переговори" можливі як процес, але не як результат
13:58
Удар Storm Shadow по підземному штабу РФ у Мар'їно на Курщині
Ударом Storm Shadow по підземному штабу РФ на Курщині, імовірно, ліквідовано російського генерала, - ЗМІ
13:46
Ексклюзив
Джо Байден і Володимир Зеленський
Адміністрація Байдена ніколи не намагалась забезпечити перемогу України, - дипломат Брайза
13:45
Україна повернула 4 дітей з ТОТ
Україна повернула ще 3 дітей з тимчасово окупованих територій
13:34
робота військових, Часів Яр
Готові до боїв у місті та війні дронів: які підрозділи РФ штурмують Часів Яр
13:25
Дональд Трамп і Марк Рютте
Генсек НАТО Рютте зустрівся з Трампом у Флориді: про що йшлося
13:15
Віцепрезидентка Філіппін Сара Дутерте
Віцепрезидентка Філіппін Сара Дутерте заявила, що найняла кілера, щоб убити президента та його дружину
13:08
балістична ракета "Сармат"
РФ планує знову провести випробувальні пуски балістичних ракет найближчими днями, - ISW
12:50
Ізраїль, ЦАХАЛ
ЦАХАЛ вдарив по Бейруту: ціллю атаки був головний командир "Хезболли", член Ради Джихаду Мухаммад Хайдар
12:48
Литва профінансує виробництво українських далекобійних БПЛА, - Умєров
12:27
OPINION
Через непрофесійних дипломатів Україна роздає нагороди сумнівним особам
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV