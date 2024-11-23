Ось як "держава здорової людини" могла б протидіяти telegram в Україні. "Уряд Канади наказує ліквідувати TikTok Technology Canada, Inc. з огляду на [інтереси] національної безпеки та відповідно до Закону про інвестиції Канади", – це написано на офіційному сайті Уряду Канади. Заява зроблена від імені міністра інновацій, науки та промисловості Франсуа-Філіпа Шампаня. За словами міністра, "рішення було засноване на інформації та доказах, зібраних під час перевірки, а також згідно з порадою спільноти безпеки та розвідки Канади та інших урядових партнерів". Просто нагадаю, що ГУР МО, РНБО України та навіть президентська СБУ неодноразово публічно наголошували, що telegram містить низку серйозних загроз національній безпеці нашої країни.

Але при цьому, громадянам Канади одразу повідомляють, що "уряд не блокує доступ канадців до програми TikTok або їх здатності створювати контент. Рішення використовувати застосунок або платформу для соціальних мереж — це особистий вибір. Для канадців важливо прийняти хороші практики кібербезпеки та оцінити можливі ризики використання платформ та застосунків соціальних мереж, включаючи те, як їхня інформація, ймовірно, буде захищена, керована, використана та передана іноземним суб'єктам, а також знати, закони якої країни застосовуються. Уряд закликає канадців ознайомитися з керівництвом, виданим Канадським центром кібербезпеки Міністерства безпеки зв'язку, щоб допомогти їм оцінити ці ризики". Це я і називаю "дорослістю" в управлінні країною: громадянам нічого не забороняють, нічого не блокують технічними методами (як за порєбріком та в нас), але наполегливо рекомендують утриматися, чітко проголошуючи суттєві ризики кібербезпеки, а також надаючи відповідні роз’яснення від Центру кібербезпеки. Прозоро, чесно, публічно, професійно. А не те що у нас.

І ще таким чином уряд Канади репутаційно дистанціюється від небезпечної соцмережі: мовляв, "самі не користуємося і вам не радимо", подаючи тим самим громадянам хороший приклад. А не створює "офіційні канали" небезпечної соцмережі на усіх держресурсах.

Останнє речення заяви особливо показове: "Хоча Канада продовжує вітати прямі іноземні інвестиції, уряд діятиме рішуче, коли інвестиції загрожують нашій національній безпеці". Іншими словами: гроші – то гарно, але давайте чітко відділяти зло від бабла. Але при цьому — не блокуючи Тік-Ток як соцмережу. Уряд Канади діє мудріше та зменшує грошові потоки, які його живлять. Звісно, ліквідація TikTok Technology Canada, Inc. як дочірньої компанії — не вб’є TikTok у Канаді, але суттєво зменшить його прибутки. Тим самим вельми обмежить зацікавленість канадських підприємців у зароблянні грошей на TikTok. А що у нас? Керівник одного з найбільших офіційних партнерів telegram в Україні входить до складу "Ради з питань підтримки підприємництва в умовах воєнного стану" при президентові України, а також настільки близький до міністерства цифрових трансформаторів, що його пророкують у крісло міністра "після Федорова".

Про подібні до канадського зважені, "державницькі" підходи у мінімізації ризиків від Telegram для інформаційної безпеки країни я говорю вже років два-три. Нагадаю, що суть моїх публічних пропозицій приблизно така: не блокувати telegram технічними методами (це тупо), не забороняти його громадянам, натомість надати максимально широкі роз’яснення ризиків та "перестати подавати поганий приклад". І, звісно, обрізати можливості монетизації та заробітку на "телезі".

Згоден, 70-80% українців користуються telegram, хоча здебільшого як альтернативою "єдиним марафонам". Так у Канаді теж до біса користувачів TikTok. Але ж Канада зробила свій вибір між безпекою держави та популярністю соцмережі у громадян, причому чітко, офіційно та недвозначно. То що заважає Україні зробити приблизно те ж саме? Ось вам готовий шаблон. Бери м’яч і струяч. Якщо хочеш дійсно захистити країну під час війни від ворожої пропаганди, а не рахувати рейтинги.