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OPINION

Блокада на кордоні з Польщею: кому на руку?

Богдан Буткевич
24 листопада, 2024 неділя
08:00
Погляд

Польські "фермери" почали знову блокування кордону з Україною. У День Голодомору

Зміст

Не думаю, що це — випадковість.

Думаю, більшість поляків цього не підтримує.

Однак там діє реальна рашистська 5 колона, завданням якої є роздмухування ненависті між Україною та Польщею.

Це вона спеціально й робить такі провокації. 

Й ось тут перекласти відповідальність ні на кого іншого просто не вийде.

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Блокувати український кордон на знак протесту проти співпраці ЄС з країнами Латинської Америки (!). В день найбільшої трагедії українців — це прям чекістський почерк.

Здається, наші сусіди в пошуку бандерувців та людобуйців не бачать поліна у власному оці. Бо так само як сьогодні ці "фермери" знову спеціально намагаються викликати скандал в польсько-українських стосунках, завтра вони кликатимуть "русских братьев" навести порядок і звільнити їх з-під гніту американців.

Думаю, МЗС варто відреагувати. Бо ось так крок за крок рашисти намагаються нівелювати всі україно-польські досягнення.

Джерело

Про автора. Богдан Буткевич, журналіст

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Теги:
Новини
Світ
Україна
Росія
Польща
Голодомор
ФСБ
Війна з Росією
Блокування кордону
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