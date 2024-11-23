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Ексклюзив

Трамп не в змозі забезпечити ні одну з умов закінчення війни, - російський опозиційний експерт Морозов

Ірена Моляр
23 листопада, 2024 субота
20:27
Війна з Росією Дональд Трамп

Олександр Морозов, відомий публіцист, політичний аналітик, який перебуває в Празі, в інтерв'ю ведучому програми "Студія Захід" Антону Борковському висловив думку, що Трамп не може виступити гарантом припинення війни, бо він є її стороною, адже позиція Кремля полягає в тому, що війна ведеться Сполученими Штатами, а Україна – це проксі

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Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"Путін, зі свого боку, на 100% впевнений, що Трамп все одно зробить якийсь перший крок, чи буде ескалація, чи ні. Тому що на початку своєї каденції Трамп буде робити перші кроки у різних напрямках, у тому числі й в цьому. І тут питання тільки в одному – після першого кроку, який нічим не завершиться, бо складно собі уявити, що пропозиція Трампа Путіну: "Давайте, завершимо цю війну" - закінчилася б чимось, окрім відмови Путіна. І Путін скаже: "Так, ми теж хочемо завершити війну. Безумовно, ми мріємо про мир, але якби на таких умовах. А які ваші умови?". У Трампа нема умов – це фундаментальний момент, тому що ні одну з умов закінчення війни Трамп не в змозі забезпечити", - зауважив Олександр Морозов.

На його думку, Трамп не може виступити гарантом припинення війни, він є її стороною, і вимоги Путіна до США при переговорах будуть відразу – припинити і фінансування, і надавати військову підтримку Україні. А з точки зору Кремля, війна ведеться Сполученими Штатами, а Україна – проксі. Про це Кремль постійно повторює, це їхня концепція. Тому Трамп не може виступати тут ініціатором мирного врегулювання. Потрібна інша конструкція, але її поки немає.

"Що Трамп може запропонувати? Багато хто очікує, що Трамп виведе США з НАТО, зіллє Київ, як це пишуть, або, що він буде чинити якийсь тиск на Київ. Концепція нам поки що невідома. Ми про неї дізнаємося не раніше кінця лютого, тому що абсолютно не очевидно, що республіканці будуть просто наполягати на лінії поділу – це лише одна з думок, які звучать в ході дискусій. Так само абсолютно незрозуміло, які будуть підходи нового державного департаменту щодо територіальної цілісності України та можливості завершити війну територіальними поступками. Нічого поки цього в реальності немає", - прокоментував політичний аналітик.

За його словами, зараз момент, коли для всіх відчинилося вікно можливостей. Путін діє у своєму напрямку. Європейські країни в момент турбулентності повинні приймати дуже швидкі рішення про те, як вони будуть діяти, якщо Трамп виявить слабкість.

"І ми добре бачимо, що у такому випадку де-факто альянс країн північної Європи стане ядром НАТО, звичайно, разом з Німеччиною та Францією і всіма країнами Східного флангу НАТО. Це буде ядро як підтримки України, так і оборони Східного флангу перед обличчям зростаючої російської загрози. Але це все потрібно швидко реалізовувати. Плюс є вікно можливостей для тих, хто хотів би мирних переговорів. Я думаю, що зараз має активно діяти Ватикан, весь корпус латиноамериканських та азійських великих країн повинен намагатися здійснити якийсь крок у напрямку пропозицій Трампу щодо закінчення війни", - резюмував Морозов.

 

 

 

  • Раніше міністр закордонних справ України Андрій Сибіга повідомив, що Україна розцінює перемогу Дональда Трампа на президентських виборах США як додатковий шанс прискорити мирний процес шляхом "мир через силу".
  • Представник російських терористів Дмитро Медведєв вважає, що новообраний президент США Дональд Трамп може вплинути на завершення війни в Україні.
     
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Україна
Росія
Володимир Путін
Європа
Дональд Трамп
НАТО
США
переговори з РФ
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